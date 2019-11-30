Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki 12. ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus kuvvetleri arasında 12. ortak devriyenin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği on ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." ifadelerine yer verildi.

Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği on ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.https://t.co/OOwqvtVwi4#MSB #TSK pic.twitter.com/i0i33It3Hi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2019

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