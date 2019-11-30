Ahsen Unakıtan'ın 'Tartaklandım' iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt: Kılına bile dokunulmadı

İstanbul'da kaçak yapılaşmaya karşı başlatılan mücadele kapsamında AK Parti'nin ilk Maliye Bakanı merhum Kemal Unakıtan'a ait villanın çatısı, Üsküdar Belediye ekiplerince 'kanuna aykırı' olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Sözcü'nün haberine göre, polis ve zabıta nezaretinde yapılan yıkımla ilgili Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan, Üsküdar Belediyesi'ni suçlamış ve yıkım esnasında zabıta ekipleri tarafından tartaklandığını iddia ederek "Burada 80 tane koruma beni tartakladı. Omuzlarımdan tutarak beni tartakladılar. Bu zulüm son bulmalı" demişti.

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Üsküdar Belediyesi'nden bir açıklama geldi.

'Emniyet güçlerimiz şahittir'

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın aktardığına göre, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çatı tadilatı adı altında son bir ay içinde kaçak kat çıktı Ahsen Hanım. Kendisini davet edip kaçağa göz yumamayacağımızı anlattım ve kaçak katı yıkıldı. Kanun ne diyorsa onu yaptık. Tartaklanması kesinlikle söz konusu değil. Kılına bile dokunulmadı."

Haberler.com'un haberine göre de belediye bünyesinde çalışan bir yetkili Ahsen Unakıtan'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yıkımla ilgili tüm tebligatların yapıldığını belirten yetkili "Tartaklama iddiaları kesinlikle yalan. Bu şekilde en ufak bir olay dahi yaşanmamıştır. İşlem zaten polis nezaretinde yapıldığı için emniyet güçlerimiz tüm sürece şahittir" ifadelerini kullandı.