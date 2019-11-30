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16:49 30 Kasım 2019
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    Yalova Üniversitesi'ndeki tartışmalı toplantı hakkında rektörden açıklama

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    Türkiye
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    Yalova Üniversitesi (YAÜ) Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, "Bana yapılan hakaretleri kesmişler, o kısmı vermişler. Oradan bir mağduriyet oluşturmak için algı yönetimine başlamışlar" dedi.

    YAÜ'de 28 Kasım günü düzenlenen Öğrenci Kulüpleri Birliği Toplantısında Rektör Cebeci ile aynı üniversitede görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil arasındaki tartışma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı.

    Cebeci'nin "Haddini bil, derhal lütfen dışarı çık" dediği Sifil, sosyal medya hesabından açıklama yaparken, salonda bulunan öğrenci ve kulüpler ise olaya dahil oldu.

    Rektör Cebeci, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıyı kulüp başkanları ve yöneticilerini destekleme, çalışmalarına yön verme amaçlı düzenlediklerini söyledi.

    Çok güzel bir toplantı olduğunu, öğrencilere ünlü hocalar ve bilim insanlarını getirmeleri tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Cebeci, her türlü desteği sağlamak için söz verdiklerini aktardı.

    Öğrencilerin de dileklerini ve isteklerini kendisine ilettiğini belirten Cebeci, "Çok güzel bir toplantı oldu derken İlahiyat Fakültesinden Ebubekir Bey söz aldı. Dedi ki, 'Konuşmanızı dinledim, 6 defa destek kelimesini kullandınız. Ama biz sizden bir araba istedik vermediniz.' dedi. Sanki 'Siz yalan söylüyorsunuz, kandırmaya çalıyorsunuz.' şeklinde sert bir ses tonuyla 'İDO'ya misafirimizi bırakacaktık, araba vermediniz.' dedi. Ben 'Yanılıyorsunuz hocam. Daha dün bir misafirimizi havaalanından alıp tekrar havaalanına bıraktık.' dedim. Yanımdaki rektör yardımcısı arkadaşımıza dönüp sordum. O da bana öyle bir şeyden haberlerinin olmadığını söyledi. Burada bir yanlışlık olduğunu söyledim" diye konuştu.

    'Bana yapılan hakaretleri kesmişler, o kısmı vermişler'

    Sifil'in değindiği konunun üniversitenin Safran yerleşkesinde yaşanan bir olay olduğunu hatırlatan Cebeci, ancak bu yerleşkede kullanılması amacıyla daha önce bir araç tahsis ettiklerini hatırlattı.

    Konuşmanın daha sonra sert bir noktaya geldiğini dile getiren Cebeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Yüksek bir sesle 'Teessüf ederim' deyince, 'Sizin sözünüz bitti. Söylediğinizi anladım. Mikrofonu bir başkasına verin' dedim. 'Hayır konuşacağım.' deyince de ben 'Ya haddini bilerek konuş ya da dışarı çık' dedim. Videoda zaten o kısım var. Öncesi yok. Dışarı çıkarken de öğrencisi bana 'terbiyesiz' diye bağırdı. O da videoda yok. Yani bana yapılan hakaretleri kesmişler, o kısmı vermişler. Oradan bir mağduriyet algı yönetimine başlamışlar. Durup dururken benim, ilahiyatçı olarak, bir ilahiyatçı hocamızı toplum önünde rencide etme düşüncem olabilir mi. Hiç kimse 'haddini bil' derken neden dediğimi sormuyor. Bana iki defa 'teessüf ederim' dedi. O kadar öğrenci karşısında yalan söylüyor konumuna düşürdü. Çok kötü bir durum oldu."

    'Hazırlıklı bir provokasyon var işin içinde'

    Toplantının devam ettiğini ve salondaki öğrencilerin kendisine destek verdiğini sözlerine ekleyen Cebeci, yaşananların ilahiyat camiası adına kötü bir görüntü oluşturduğunu aktardı.

    Olayın medyaya farklı yansıtılması, videonun kesilerek belli bir kısmının bırakılmasıyla algı yönetimi yapmanın doğru olmadığını belirten Cebeci, "Allah ıslah etsin. Salonda kamera hazırlığımız olmadı. Ancak güvenlikçiler bir tutanak tutmuş. Belli ki birisi arka tarafta özellikle bunu çekmek için bulunmuş. Hazırlıklı bir provokasyon var işin içinde. Aslında bunu bana niye yaptılar onu anlamadım. Öğrencilerle bu kadar iyi bir hava yakalamışken bize zehir oldu" dedi.

    'Hocada bana birikmiş herhalde bir öfke vardı'

    Doç.Dr. Ebubekir Sifil ise işin bu noktaya gelmiş olmasından dolayı üzgün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Böyle bir şey olmasını hiç arzu etmezdim. Hocada bana birikmiş herhalde bir öfke vardı. Olmalı ki alakası yokken birden bire bana patladı. Öğrenci kulüpleri toplantısıydı. Açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında 5-6 defa destekleyeceğiz, destekliyoruz ifadelerini kullandı. Ben söz aldıktan sonra 'Geçen yıl İstanbul'dan konuşmacı davet ediyoruz, onu feribottan getirmesi için bir araç tahsis edemedik.' dedim. Ben öyle deyince 'Biz her türlü desteği veriyoruz, sen istemesini bilmemişsin' dedi. Öyle deyince ben 'Teessüf ederim' dedim. 'Sen kimsin bana teessüf edersin, haddini bil, hadsiz.' dedi. 

    Tartışmanın ardından salondan çıktığını sözlerine ekleyen Sifil, "Hoca herhalde bu işin buralara kadar geleceğini hesap etmemişti. Bir talebe diyaloğu cep telefonuyla çekmiş, sosyal medyaya verince bu seviyeye geldi. Gerçekten çok üzgünüm. Olay bu seviyelere gelmemeliydi." ifadesini kullandı.

    Öğrenci Kulüpleri Birliği'nden Cebeci'ye destek

    Olay sonrası yazılı bir açıklama yapan Öğrenci Kulüpleri Birliği, Rektör Prof. Dr. Cebeci'ye destek verirken, pazartesi günü rektörlük önünde de açıklama yapılacağını bildirdi.

    Yazılı açıklamada, Doç. Dr. Sifil'in kulüp bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerde hiçbir yardım alınamadığını ve destek görülmediğini üslubuna fazla dikkat etmeden dile getirdiği ileri sürüldü.

    Sifil'in bilgilendirme yapılmasına rağmen üslubuna yine dikkat etmeden "Teessüf ederim." şeklinde karşılık verdiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Bizler bir akademisyenin başka bir akademisyene 'yazıklar olsun' anlamına gelen bu ifadeyi kullanmasını kesinlikle tasvip etmemekteyiz. Biz öğrenciler olarak toplantının amacına uygun olmayan bu yaklaşımı hiçbir şekilde hoş görmediğimizi belirtmek isteriz. Tüm yaşananlar sonucunda, toplantı salonunu terk ederken yukarıda bahsi geçen ve danışmanlığını da Doç.Dr. Ebubekir Sifil'in yaptığı öğrenci kulübünün başkanı olan öğrenci, Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci'ye herkesin duyabileceği bir şekilde 'terbiyesizsiniz' diyerek hakaret etmiştir. Bu hakaretin içeriğini bizler paylaşmaktan bile hicap duymakta iken, ilahiyat alanında çalışmalar yürüten bir akademisyen olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil kendi öğrencisini bile uyarmayarak emelleri doğrultusunda kullanmıştır."

    Toplantıda yer alan öğrenci kulüplerinin başkanlarının ve danışmanların bu yaşananların tamamına şahit olduğu hatırlatılan açıklamada, sosyal medya hesaplarında oluşturulmaya çalışılan algıya karşı Öğrenci Kulüpleri Birliğinin, Cebeci'nin yanında olduğu vurgulandı.

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