Kayıt
20:14 30 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Seri katilin cep telefonunda kurbanların fotoğrafları çıktı

    Seri katilin cep telefonunda kurbanların fotoğrafları çıktı

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images//104073/04/1040730456.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201911301040730481-seri-katilin-cep-telefonunda-kurbanlarin-fotograflari-cikti/

    Ordu’da, gasp iddiasıyla tutuklanan ve 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddia edilen Mehmet Ali Çayıroğlu’nun (45), cep telefonunda yapılan kriminal inceleme, kurbanlarını öldürmeden önce çektiği fotoğraflar bulundu.

    Ordu’nun Akkuş ilçesinden Samsun’a taşınarak, şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ya da zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

    İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra, 10 Şubat 2018 tarihinde Samsun’da işlediği iddia edilen Çayıroğlu’nun, kurbanlarının hayvanlarını kesip etlerini şarküteride sattığı, cep telefonu, kurusıkı tabanca, av tüfeği gibi bazı eşyalarını da köyündeki evine götürdüğü ileri sürüldü. 

    Bunun üzerine jandarma, Çayıroğlu’nun Akkuş'taki evi ile eklentilerine baskın düzenledi. Baskında,  23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 3 adet av tüfeği, 4 adet cep telefonu ve ölenlere ait çok sayıda eşya bulundu. Çalındıkları belirlenen hayvanlar, sahiplerine teslim edilirken, kurbanlara ait olduğu ortaya çıkan cep telefonları incelemeye alındı. Böylelikle de 10 Şubat -31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun’da çoğunluğu yaşlı 12 kişinin kurban gittiği cinayetler aydınlatılmış oldu.

    Geceleri evden kamuflaj giyerek ayrılmış

    Soruşturma kapsamında, halen tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun işlediği öne sürülen seri cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, köydeki evine kurduğu güvenlik kamerasına ait görüntüler mercek altına alındı. Yapılan inceleme sonunda, Çayıroğlu’nun şüpheli olduğu olaylardan 5’inin yaşandığı tarihlerde gece yarısı, evden üzerine kamuflaj kıyafet giyip, eline fener alıp çıktığı, sabah saatlerinde de geri döndüğü belirlendi. Çayıroğlu’nun, kurbanlarının evlerine ormanlık alandan gittiği ortaya çıktı. Görüntülerde ayrıca şüphelinin kurbanlardan çaldığı av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve eşyaları evine taşıdığı da görüldü. 

    Öldürmeden kurbanlarının fotoğraflarını çekmiş

    Mehmet Ali Çayıroğlu’na ait cep telefonunun kriminal incelemesi de tamamlandı. Cep telefonunda bazı kurbanlara ait fotoğraflar bulundu. Yapılan incelemede, şüphelinin öldürmeden kurbanlarının fotoğraflarını çektiği belirlendi. 

    Öte yandan ele geçirilen 3 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 4 adet cep telefonunun öldürülenlerden çalındığı, savcılık soruşturmasında delillerle kesinleşti.

    Tüm delillere rağmen suçlamaları kabul etmeyen Çayıroğlu'nun, yaşlı ve yalnız yaşayan kurbanları seçtiği, bu kişiler ile önce hayvan pazarlığı yaptığı, daha sonra evlerine giderek, plastik kelepçe takıp gazla zehirlediği ardından da evleri ateşe verdiği öne sürülüyor. Şüphelinin, hayvanları çalıp, keserek şarküteride sattığı iddia ediliyor.

    Bağlantılı olduğu ölümler

    Mehmet Ali Çayıroğlu’nun bağlantısı olduğu iddia edilen cinayetler serisinin ilki 10 Şubat 2018'de Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde yaşandı. Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), gece evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Sevim Semiz'in av tüfeği, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 24 Şubat 2018'de, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

    3 Mayıs 2018'de, Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Dağyolu Mahallesi'nde, Şeker Köseoğlu kayboldu. Köseoğlu'nun, olaydan 1 hafta sonra cansız bedeni, ormandaki dere yatağında bulundu. Köseoğlu'na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. Şeker Köseoğlu’nun tabanca ile boyun bölgesinden vurulduğu belirlendi.

    13 Temmuz 2018'de, Ordu'da Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 22 Temmuz 2018'de, Akkuş'a bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş ile hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı.

    31 Temmuz 2018'de, Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai- Ümit Türedi çifti, zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı tabanca Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. 

    İlgili konular:

    79 yaşındaki seri katilin 60 cinayetle bağlantısı ortaya çıktı
    Seri katil Metaksas özür diledi: İğrenç suçlar işledim
    Artık resmen 'ABD'nin en büyük seri katili': FBI, 93 kadını öldürdüğünü söyleyen Samuel Little'ı doğruladı
    Etiketler:
    Cep telefonu, Seri katil, Ordu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen World Bull Dance Your Style Yarışması öncesi kameraların önünde poz veren Küba'lı yarışmacı Lment.
    Red Bull yarışmalarında kameraya yansıyan etkileyici anlar
    Karikatür
    Trump'tan Afganistan'a 'sürpriz ziyaret'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet