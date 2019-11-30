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    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)

    HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Arslan'ın ölümündeki ihmal iddialarıyla ilgili inceleme başlattı

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    Türkiye
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    HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümündeki ihmal iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.

    © AA /
    Ayşe Tuba’nın son feryadı: Öldüğümde mi bana yardım edeceksiniz?
    HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde eski kocası tarafından canice öldürülen Ayşe Tuba Arslan hakkında, Cumhuriyet Savcılığı'nın açıklaması eşliğinde bir duyuru yaptı.

    Yılmaz’ın duyurusunda, “Boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan ilgili soruşturmaları yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının basın açıklamasında tüm ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

    HSK olarak söz konusu hususun incelenmesi için gerekli izin verilmiş, inceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur” denildi.

    Savcılık açıklaması: Yeni koruma talebi yapılmadığı ve ihlal olmadığı için yeni bir karar verilmedi

    Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Ayşe Tuba Arslan’ın gerek boşanmadan önce gerekse boşanma tarihinden sonra UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne genel olarak hakaret, tehdit, basit yaralama suçlamasıyla toplam 23 kez başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu başvurular üzerine derhal titizlikle soruşturmalara başlanılmış, toplanan delillere göre Yalçın Özalpay hakkında 10 ayrı iddianame düzenlenerek mahkemelere cezalandırılması talebiyle hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından kamu davası açılmıştır. Açılan davaların bir kısmı halen devam etmektedir. 2 dosya, birleştirme kararı ile 1 dosya ise mükerrer kayıt nedeniyle kapatılmıştır. Geriye kalan 10 başvuru için ise delil yetersizliği ve bazı dosyalarda Ayşe Tuba Arslan’ın kendi talebi üzerine doktor raporunun alınmaması nedeniyle iddiasının delillendirilememesi gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiştir. Ayrıca her olayda 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında evden uzaklaştırılma ve Ayşe Tuba ARSLAN’ a yaklaşmaması hususunda koruma kararları verilmiş ve Ayşe Tuba Arslan hakkında koruma uygulanmıştır” denildi.

    Acil servis, hastane
    © AA /
    Eskişehir'de bir kadın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin satırlı saldırısına uğradı
    Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 kez Yalçın Özalpay hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini belirterek, “Ayşe Tuba Arslan'ın kendisine şiddet uyguladığını belirttiği Yalçın Özalpay hakkında talebi üzerine Eskişehir 1.Aile Mahkemesi tarafından 17 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ayrı ayrı 1 ay, 2 ay ve 6 ay olmak üzere uzatıldığı tespit edilmiştir. Son uzatma kararı 08 Ocak 2019 tarihinde 6 ay süre daha uzatılmıştır. Son üzücü olayın meydana geldiği tarihte uzatılan koruma kararının süresinin dolduğu, bu tarihten itibaren de herhangi bir talep yapılmadığı ve herhangi bir ihlal olmadığı için yeni bir karar verilmediği anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

    Eskişehir’de boşandığı eşi Yalçın Özalpay’ın satırlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan’ın, 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ve el yazısıyla yazdığı son dilekçesinde, “Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz? Ben çok mağdurum” dediği ortaya çıkmıştı.

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    Etiketler:
    inceleme, ihmal, Kadın cinayeti, Ayşe Tuba Arslan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Türkiye
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