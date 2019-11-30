Uluslararası Af Örgütü’nden 4 ülkeye ‘hak ihlali’ çağrısı

Uluslararası Af Örgütü Haklar İçin Yaz kampanyası kapsamında Diyarbakır’da açıklama yaptı. Ofis Sanat Sokağı’nda toplanan Uluslararası Af örgütü Diyarbakır Aktivist Grubu, Kadın Hakları, Mülteci Hakları, İklim Krizi ve Uygur Türkleri başlıkları altında hak ihlali yaşamış bireylerin durumuna dikkat çekerek İran, Filipinler, Yunanistan ve Çin hükümetlerine çağrıda bulundu.

© Sputnik / Sertaç Kayar Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan

Açıklamayı yapan Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan, “Uluslararası Af Örgütü, her gün dünyanın dört bir yanında onlarca hak ihlalini takip ediyor. Uluslararası Af Örgütü aktivistleri olarak her yıl bu zamanlar insan hakları ihlal edilen bireylerle dayanışmak ve hak mücadelelerine destek vermek için bir araya gelerek mektuplar ve mesajlar yazıyoruz, yetkililere imzalar yolluyoruz” şeklinde konuştu.

İran, Filipinler, Yunanistan ve Çin hükümetlerine çağrı

Uluslararası Af Örgütü’nün en büyük küresel kampanyası olan Haklar İçin Yaz’ın bu seneki dört ayrı vakaya dikkat çeken Beyhan “İran’da zorunlu başörtüsü yasalarına karşı başörtüsünü çıkarıp kadınlara çiçek dağıttığı için 16 yıl hapis cezası alan kadın hakları savunucusu Yasmin için buradayız. Filipinler’de iklim değişikliğinin feci etkilerine karşı mücadele eden Marinel için buradayız. Yunanistan’da mülteci hakları için mücadele eden ve insanların hayatlarını kurtardıkları için 25 yıla kadar hapis cezası istenen Sarah ve Sean için buradayız. Ailesinden koparılıp zorla Çin’de alıkonulan İlyas Rahman için buradayız.

‘Göndereceğiniz mektuplar ve atacağınız imzalar insanların hayatlarını değiştirecek’

İran, Filipinler, Yunanistan ve Çin yetkililerine buradan çağrıda bulunuyoruz: Bu hak ihlallerini sonlandırın” dedi.

“İnsan hakkı ihlallerinin herkesin sorunu olduğunu savunuyoruz” diyen Beyhan şöyle devam etti: “Dünya üzerinde herhangi bir kişiye yapılan adaletsizlik hepimize yapılmıştır. Bu nedenle tüm Türkiye’yi Yasmin’le, Marinel’le, Sarah ve Sean’la ve İlyas ile dayanışmaya çağırıyoruz.

Hükümetlerin yetkililerine doğrudan mektup yazın, haklaricinyaz.org.tr web sayfasından imza atın. Uluslararası Af Örgütü’nün 58 yıllık geçmişinde edindiğimiz kazanımlarda gördüğümüz üzere, göndereceğiniz mektuplar ve atacağınız imzalar insanların hayatlarını değiştirecek.”