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06:04 01 Aralık 2019
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında, partisinin Şanlıurfa Gençlik Kolları tarafından Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağı'nda düzenlenen gençlik buluşması etkinliğine katıldı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Arnavutluk'a 500 tane konut yapıyoruz

    © AA / Müslüm Etgü
    Türkiye
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk'ta depremden zarar görenler için en kısa sürede 500 konut yapıp Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aracılığıyla teslimlerini gerçekleştireceklerini söyledi.

    Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Eğitim Merkezi’nde il değerlendirme toplantısına katıldı.

    Toplantı sonunda gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak şehirlerin geleceği için gece gündüz demeden çalıştıklarını aktararak, bu kapsamda kentleri ziyaret ederek projeleri sahada gördüklerini belirtti. 

    Kurum, Şanlıurfa'da başlatılan projeleri görüşmek ve yeni çalışmaları başlatmak için kentteki yöneticilerle bir araya geldiklerini ifade ederek, şehrin sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşması noktasında çalışma yaptıklarını dile getirdi.

    Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından Türkiye'nin bölgede yürüttüğü çalışmaların sorulması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Bakanlığının Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve TOKİ çalışanlarından oluşan 11 kişilik bir ekibi ülkeye gönderdiklerini söyledi.

    © AP Photo / Hektor Pustina
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    Ekibin Arnavutluk'ta olduğunu aktaran Kurum, "Amacımız deprem riski altındaki Arnavutluk'taki vatandaşların talepleri doğrultusunda binaların deprem riski tespitini yapmak. Diğer taraftan da hasar tespit noktasında, tabii biz yıllık ortalama 23 bin deprem yaşayan ülke olarak bu konuda oldukça tecrübeliyiz, ekibimiz hemen hasar tespit çalışmalarını Arnavutluk'ta başlatacak" dedi. 

    ‘Nerede yardıma ihtiyacı olan bir ülke olsa elimizi uzatıyoruz’

    Bakan kurum, ekibin binaların risk durumunu da belirleyeceğini aktararak, şöyle dedi:

    "Cumhurbaşkanımızın dün açıklamış olduğu, bize vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde, dost kardeş ülke Arnavutluk'a 500 tane konut yapıyoruz, hak sahibi, burada depremde zarar görmüş vatandaşlara bu konutları en kısa sürede yapıp Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aracılığıyla teslimlerini gerçekleştireceğiz. Ekonomisine baktığınızda, milli gelirine baktığınızda, milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke konumunu Türkiye olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

    Nerede bir mazlum olsa, nerede yardıma ihtiyacı olan bir ülke olsa, insani bir dram olsa Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde elimizi uzatıyoruz, uzatmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışta yardım ihtiyacı olan tüm ülkelere yardım edeceğimizi, üzerimize düşen vazifeleri yerine getireceğimizi ifade etmek isterim."

    Bakan Kurum, kentte yaşayan Suriyeli sayısının fazla olduğunu, bu nedenle belediyelerin İller Bankasından aldıkları yardımlara ilişkin bu anlamda bir değişiklik yapılmasının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, AK Parti döneminde Şanlıurfa'ya 45 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve bunların devam ettiğini söyledi.

    Büyükşehir Yasası'yla ilgili belediyelerden talepler aldıklarını aktaran Kurum, yönetmelikteki değişikliklere ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini, bunun tamamlanmasının ardından belediyelerle paylaşacaklarını ifade etti.

    Toplantıya AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Ahmet Akay, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve ilçe belediye başkanları ile kurum amirleri katıldı.

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    Etiketler:
    Zemzem Gülender Açanal, AK Parti, TOKİ, Recep Tayyip Erdoğan, GAP, Şanlıurfa, Konut, Türkiye, Murat Kurum, Arnavutluk
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