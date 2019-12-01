Eşini sokak ortasında, çocuğunun önünde döven erkek, önce bırakıldı, sonra tutuklandı

Gaziantep'te eşini tekme tokat dövdüğünden bir vatandaşın çektiği görüntüler sayesinde haberdar olunan M.Ç, gözaltına alınmasının ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılması sonrası yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep'te, sokak ortasında çocuğunun gözü önünde eşini tekme tokat döven ve gözaltına almasının ardından adli kontrolle serbest bırakılan Emrah Ç., sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. pic.twitter.com/Yf4I7m2DDz — Emre Orman (@eemreorman) December 1, 2019

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 29 Kasım'da, haber sitelerinde "Gaziantep'te sokak ortasında kadına şiddet" başlığıyla yer alan olayda, gözaltına alınan M.Ç'nin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, ancak soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Gaziantep'te dehşete düşüren görüntü! 😡



Gaziantep'te bir cani, eşi olduğu tahmin edilen kadını çocuğunun yanında sokak ortasında tekme tokat darp etti. — Haber Global (@HaberGlobal) November 28, 2019​

Bu kapsamda yeni delillere ulaşıldığı aktarılan açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada şüpheli E.Ç. hakkında adli kontrol kararı verilmiş, bu karar sonrasında genişletilen soruşturmada suça yönelik yeni deliller elde edilmiş olup, deliller kapsamında yeniden gözaltına alınan şüpheli bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır."