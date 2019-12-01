İçişleri Bakanlığı: 3 haftada 21 'yabancı terörist savaşçı' sınırdışı edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye'nin elindeki IŞİD mensuplarının vatandaşlıkları iptal edilmiş olsa bile kendi ülkelerine gönderileceklerini söylemesi sonrası, 11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 21 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınırdışı edildiği açıklandı.

YTS’leri ülkelerine sınırdışı etme işlemlerinin devam ettiğini belirten İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 13 Almanya, 2 Belçika, 1 Hollanda, 1 Danimarka, 1 İngiltere, 1 ABD ve 1 İrlanda vatandaşının Türkiye’den sınırdışı edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre geri gönderme merkezlerinde 938 YTS kaldı.

'1058 IŞİD’Lİ etkisiz hale getirildi'

"Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren veya yasal giriş yapıp zamanla yasa dışı hale gelen yabancıların sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar idari makamların kararıyla zorunlu olarak tutuldukları geri gönderme merkezlerinde halen 938 yabancı terörist savaşçı bulunuyor" bilgisini veren açıklamada şöyle denildi:

"Yurt içindeki operasyonlarda da 2016-2019 arasında toplam 1058 IŞİD’li etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince son iki yılda terör örgütü IŞİD’in beş eylem girişimi önlendi. Bu yıllarda, yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen 8 bin 922 kişinin de ülkeye girişi engellendi."