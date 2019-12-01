Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Cem Uzan'dan 'Babacan-Şener' paylaşımı

Yeniden yargılama başvurusunda bulunduğu ve mahkeme kararının ardından Türkiye’ye döneceği açıklanan iş insanı-siyasetçi Cem Uzan, sosyal medya hesabından Abdüllatif Şener ve Ali Babacan'ı suçlayan paylaşımda bulundu.

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan ve birkaç ay içinde Türkiye'ye döneceğini duyuran Cem Uzan, sosyal medyadan iki eski AK Partiliyi hedef aldı.

CHP’de siyasete devam eden eski bakan Abdülatif Şener ile AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurmaya çalışan eski bakan Ali Babacan'ın fotoğraflarını kullanan Cem Uzan, “Uzan Ailesi’ne kurulan kumpasın sorumlusu hırsızlar Ali Babacan – Abdüllatif Şener” diye yazdı.

Uzan Ailesi'ne kurulan kumpasın sorumlusu hırsızlar

Ali Babacan - Abdüllatif Şener pic.twitter.com/ptvvPRAmcw — Cem Uzan (@uzancc) December 1, 2019

Yurtdışına kaçmasına sebep olduklarını söylediği kişilerin fotoğraflarını paylaşan Cem Uzan "Hırsız TMSF Başkanı Ahmet Ertürk" paylaşımı da yaptı.

Hırsız TMSF Başkanı Ahmet Ertürk pic.twitter.com/AhuzrQRgwY — Cem Uzan (@uzancc) December 1, 2019

2002'den beri neler oldu?

Star TV ve Star Gazetesi’nin yanısıra İmarbankası ve TELSİM gibi dev şirketlerin eski sahibi Cem Uzan 2002'de Genç Parti’yi kurarak siyasete atıldı.

3 Temmuz 2003’te İmar Bankası ve Adabank’a Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu.

Şubat 2004’te TMSF, İmar Bankası soruşturmasını genişletti. Soruşturma çerçevesinde Uzanlar’ın birçoğu hakkında ihtiyati tedbir kararı bulunan 219 şirketinin yönetimine el konuldu.

2. Ergenekon iddianamesinde, Şener Eruygur’u askeri darbeye teşvik ettiği iddia edildi.

Eylül 2009’da gizli yollardan Türkiye’yi terk eden Cem Uzan'ın 12 Ekim 2009'da Fransa’ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edildi.

Son olarak Genç Parti Hukuk Müşaviri ve parti sözcüsü Metin Altmışkara, 28 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Cem Uzan siyasete girişinin bedelini tüm aile fertleriyle birlikte çok fazla ve ağır ödemiştir. Uzan ailesine karşı FETÖ tarafından büyük bir ustalıkla komplo yapılmıştır. 50 yıllık bir grup ve holding ortadan kaldırılmıştır. Uzan ailesinin hak arama mücadalesi devam etmektedir. O gün yaşananları Hanefi Avcı Haliçte Yaşayan Simonlar kitabında açıklamıştı. Yargılayan 26 hakimin 16’sı FETÖ’cüdür."

Avukat Altmışkara "Kongre hazırlığı vardır. Ülkede bir erken seçim kararı yok. Fakat Parti olarak her zaman seçime hazırız" diye ekledi.