Erdoğan'dan, talep üzerine yeni Avrupa Komisyonu Başkanı ile telefon görüşmesi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle görevine başladığı ilk gün telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Komisyonu’nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonla Görüşmenin von der Leyen’in talebi üzerine gerçekleştiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Von der Leyen’in görevine başladığı ilk günde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ülkemizin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye’deki Suriyelilere destek verilmesi ve ülkemiz tarafından Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.”