Abdüllatif Şener'den Cem Uzan'a yanıt: Ne hikmetse dönemin Başbakanı Erdoğan'ı görmezden geliyor

Türkiye'ye dönmeye hazırlanana Cem Uzan'ın sosyal medyadan hedef aldığı Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'den ikincisi yanıt verdi: Ne hikmetse, süreci başlatan en önemli iki ismi; o günkü Başbakan Erdoğan ve Enerji Bakanı Güler’i görmezden geliyor. Korkusu mu var, umudu mu, yahut bir anlaşması mı? "

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan ve birkaç ay içinde Türkiye'ye döneceğini duyuran Cem Uzan'ın sosyal medyadan hedef aldığı iki eski AK Partiliden biri olan Abdüllatif Şener'en yanıt geldi.

CHP’de siyasete devam eden eski bakan, Genç Parti liderliği yapmış iş insanın “Uzan Ailesi’ne kurulan kumpasın sorumlusu hırsızlar Ali Babacan – Abdüllatif Şener” paylaşımına karşılığı verirken o dönem Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan, Hilmi Güler’in ise Enerji Bakanı olduğunu hatırlattı:

"Cem Uzan başına gelenler nedeniyle Erdoğan karşıtlarına saldırmaya başlamış. Ne hikmetse, süreci başlatan en önemli iki ismi; o günkü Başbakan Erdoğan ve Enerji Bakanı Güler’i görmezden geliyor. Korkusu mu var, umudu mu, yahut bir anlaşması mı? Göreceğiz!"

Cem Uzan başına gelenler nedeniyle Erdoğan karşıtlarına saldırmaya başlamış.

Ne hikmetse, süreci başlatan en önemli iki ismi; o günkü Başbakan Erdoğan ve Enerji Bakanı Güler’i görmezden geliyor.

Korkusu mu var, umudu mu, yahut bir anlaşması mı?

Göreceğiz! — Abdüllatif Şener (@senerabdullatif) December 1, 2019

Star TV ve Star Gazetesi’nin yanısıra İmarbankası ve TELSİM gibi dev şirketlerin eski sahibi Cem Uzan, 2002'de Genç Parti’yi kurarak siyasete atıldı. 2004'te TMSF Uzanlar'ın şirketlerinin yönetimine el koydu, Cem Uzan askeri darbeye teşvikçiliğiyle suçlandı.