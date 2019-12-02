CHP'li Erdoğdu: Öncelikle bir anayasaya ihtiyaç var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Görünen, 2020 konkordato, 2021 yılı iflaslar yılı olacak" dedi ve Millet İttiakı'nın dört aşamalı planla hareket etmesi çağrısında bulundu: "Türkiye'nin şu an bir anayasası yoktur. Şiddetle ve ivedi olarak öncelikle bir anayasaya ihtiyacımız var."
Ekonomik sorunların aşılması için dört aşamalı bir plan öngördüklerini açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, öncelikle bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyleyerek Milli İttifakı’nın bu konuda 5 yıllık bir plan yapabileceğini dile getirdi.
Erdoğdu, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelere dikkati çekerken, “Görünen, 2020 konkordato, 2021 yılı iflaslar yılı olacak. Bu durumdan çıkmak için CHP olarak 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz” dedi.
Erdoğdu şöyle devam etti:
'Temel hak ve hürriyetleri garanti altına almayan metne anayasa denmez'
“Referandumdan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti anayasasızlaştı. Bugün yürürlükte olan bir anayasa değildir. Kuvvetler ayrılığını getirmeyen, temel hak ve hürriyetleri garanti altına almayan metne anayasa denmez. Türkiye’nin şu an bir anayasası yoktur. Şiddetle ve ivedi olarak öncelikle bir anayasaya ihtiyacımız var. Bugün yaşadığımız melanetin temeli, ekonomik veya siyasal değil, anayasal meseledir. Önce bunu çözmek lazım. Yargı bağımsız olsa bunca yolsuzluk olabilir mi? Yürütmenin bu kadar güç kullanmadığı bir ülkede bu kadar yolsuzluk olabilir mi?”
'İhracat ağırlıklı üretim ve barışçıl bir dış politika'
Erdoğdu, planlarının diğer ayağının “üreten bir ekonomi” olduğunu ifade etti ve üretimin ihracat ağırlıklı olması gerektiğini savundu. Erdoğdu bunun için de barışçıl bir dış politika yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı.
“Üretiyoruz, büyüyoruz, kazanıyoruz da vatandaş bunu alamıyorsa işçi, memur, emekli payını alamıyorsa büyümenin ne anlamı var?” diye soran Erdoğdu, planlamada 3’üncü olarak “sosyal devlet” meselesini ele alacaklarını aktardı.
CHP’li Erdoğdu, gelir dağılımı adaleti, istihdam artışı ve yeni yatırımların önemine işaret etti. İşsizlik Sigortası Fonu’nun kullanım şartlarının kolaylaştırılması gerektiğini belirten Erdoğdu, “İşsizlik Fonu’nun derman olmadığı yerde de aile sigortası devreye girmeli. İşsizlik Sigortası şemsiyesinde olmayan, aile sigortası şemsiyesi altında olmayan, istihdam altında olmayan kimse kalmamalı” dedi.
Aykut Erdoğdu, tüm bunların sürdürülebilirliğinin ise 4’üncü aşama olduğunu, bunun için Türkiye’nin sağlıklı büyümesi gerektiğini vurguladı. Erdoğdu, “Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin bu temel mevzularda anlaşıp, 5 yıllık bir planda hepimizin ne yaptığını bilmemiz lazım. Bize çok ağır bir enkaz bırakacaklar ama işimiz zor değil. Bunu yapabilecek kadrolar var” dedi.
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