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    Milli Savunma Bakanlığı

    Milli Savunma Bakanlığı: DEAŞ'ın hala var olmasındaki en büyük etken iş birliği yaptıkları PKK/YPG terör örgütüdür

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    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusundaki karmaşıklığın sebebinin ve IŞİD'in hala küçük bir grup olarak var olmasındaki en büyük etkenin, 'iş birliği yaptıkları PKK ve bu örgüte verilen destek olduğu' yönünde açıklamada bulundu.

    © Sputnik / Alexei Druzhinin
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    MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda sahada IŞİD ile mücadele ederek 3 binden fazla IŞİD mensubunu etkisiz hale getiren tek NATO ve koalisyon ülkesi olduğu belirtildi.

    Türkiye'nin ABD ile 17 Ekim'de yapılan mutabakat çerçevesinde IŞİD'le ilgili sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen, Tel Abyad Hapishanesindeki IŞİD mensuplarının, PKK mensuplarınca tüm dünyanın gözü önünde salıverildiği söylenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Türkiye ülkesi içerisinde ve sınırlarında, Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerinde DEAŞ'lı teröristlere karşı gerekli tüm önlemleri almakta ve operasyon icra etmekte, müttefikleri ve koalisyon ülkeleri ile koordinasyon ve bilgi paylaşımı gerçekleştirmektedir. 

    Fırat'ın Doğusundaki karmaşıklığın sebebi ve DEAŞ terör örgütünün hala küçük bir grup olarak var olmasındaki en büyük etken iş birliği yaptıkları PKK/YPG terör örgütü ve bu terör örgütüne verilen destektir.

    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat ortamının karmaşık yapısının üstesinden gelen, başta DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütleri ile bizzat mücadele eden Türkiye, Güvenli bölge tesisinde de tecrübesi, gücü, insani yaklaşımları ve somut projeleriyle tüm sorunların üstesinden gelecektir.

    Terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG aynı amaca hizmet etmekte, NATO üyesi olan ülkemize saldırarak aslında NATO'ya zarar vermeyi hedeflemektedirler. Bu nedenle bu iki örgütün de Suriye ve Irak'tan sonra en fazla saldırı gerçekleştirdiği ülkenin Türkiye olması bu karanlık örgütlerin amacını açıkça ortaya koymaktadır."

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    Etiketler:
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK, IŞİD, Fırat'ın doğusu, Suriye, Türkiye
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