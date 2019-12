Dilipak: Teröre can suyu olan ürünleri kullanırken hiç rahatsızlık duymayız, Lego, Joker, Avatar, Barby bebek

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında "Teröre cansuyu ve kurşun olan ürünleri kullanırken hiç de bir rahatsızlık duymayız. Lego, Starwars, Nike, Joker, Avatar, Barby bebek, yediğiniz, içtiğiniz, izlediğiniz, baktığınız, oyun-oyuncak, gösteri, belgesel, roman, çizgi film, müzik, komedi, her yerde aynı yüzü göreceksiniz" dedi.

"Yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. İntihar ediyor olabilirsiniz. İntihara giden yolu döşeyenler aslında sizin yüzünüze gelen, paranızla beslediğiniz teröristlerdir. Sakın celladınızın bıçağını bileyen biri olmayalım" diyen Dilipak, "Evde, okulda, sokakta hep terörist yetiştiriyoruz” diyen Dilipak, “Sonra da terörden şikayet ediyoruz. Evde annesi babasından dayak yiyen bir çocuk terörist olmaya daha yakındır" ifadelerini kullandı.

Dilipak, yazısında ayrıca şunları söyledi:

"Ve bizler farkında olmadan teröre can suyu ve kurşun olan ürünleri kullanırken hiç de bir rahatsızlık duymayız. Lego, Starwars, Nike, Joker, Avatar, Barby bebek, yediğiniz, içtiğiniz, izlediğiniz, baktığınız, oyun-oyuncak, gösteri, belgesel, roman, çizgi film, müzik, komedi, her yerde aynı yüzü göreceksiniz. Her yerde onlar var aslında. Alkol, fuhuş, kumar, eğlence, uyuşturucu sektöründe onlar var. Yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. İntihar ediyor olabilirsiniz. İntihara giden yolu döşeyenler aslında sizin yüzünüze gelen, paranızla beslediğiniz teröristlerdir. Sakın celladınızın bıçağını bileyen biri olmayalım."

'Aileyi hedef alan saldırıların arkasında da aynı güç olduğunu' da iddia eden Dilipak, "Ama unutmayın ki, Şeytanın varlığı günah işlememizin gerekçesi ve bahanesi değildir ve olamaz" dedi:

"Bakın biz evde, okulda, sokakta hep terörist yetiştiriyoruz. Sonra da terörden şikâyet ediyoruz. Evde annesi babasından dayak yiyen bir çocuk terörist olmaya daha yakındır. Ya da annesi babasına ihanet eden veya gelin - kaynana, kayınpeder - damat kavgası yetişen ev bir ‘terör serası’ gibidir.

Bir terörist bir kişiyi öldürdüğünde aslında ölen iki kişidir. Bir ‘insan’ ve bir ‘insanlık’ aynı anda ölmüştür. Yaşayan insanlıktan çıkmış ‘hayvandan da aşağı’ bir mahluka dönüşmüştür o. Ve o kendi eylemini kutsamaya, meydan okumaya devam edebilir. Şeytan cehennemin yollarını onlar için iyi niyet taşları ile döşemiştir. Onlara sorarsanız onlar 'ıslah ediciler' olduklarını söyleyeceklerdir. İyi bilin ki, onlar ‘bozguncular’ın tâ kendileridirler. Şeytan onları, dinle, mezheple, ideoloji ve siyaset yalanları ile kandırmıştır."