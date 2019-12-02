Ulaştırma Bakanlığı: Atatürk Havalimanı'nın kar kaybı bakanlık tarafından ödenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nın hizmete açılmasıyla, sözleşme süresi bitmeden kapatılan Atatürk Havalimanı dolayısıyla TAV'a 'yabancı ortağı bulunduğu' gerekçesiyle kâr kaybının ödeneceğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin TAV’a ödenecek kâr payı ile ilgili soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gelen yanıtta, TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ’nin hisselerinin yüzde 44’ünün yabancı ortağı olmasının dikkate alınarak, yeni havalimanının hizmete girmesi nedeniyle şirketin olası kâr kayıplarının ödeneceğinin bildirildiği ifade edildi. Yanıtta, “Çalışmalar devam etmekte olup bugün için ödenen tutar bulunmamaktadır” denildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre 6 Nisan 2019’da Atatürk Havalimanı’nın uçuşlara tamamen kapatılmasına karşın Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile TAV arasında yapılan sözleşme 3 Ocak 2021’e kadar sürecek.