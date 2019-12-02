KYK borçları yeniden yapılandırılacak

Hükümet, KYK borçlarını yapılandırmak için kolları sıvadı. 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çalışma 2020'de hayata geçirilecek. Bu kapsamda faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, KYK borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ertelemelere rağmen 10 yılda 5 milyona ulaştı.

Yaklaşık 250 bin üniversite mezunu hakkında da borçlarını ödeyemedikleri için işlem başlatıldı. Borçların silinmesi için imza kampanyası başlatılırken, konu Meclis gündemine de taşındı. Kampanyaya yaklaşık 50 bin mezun öğrenci imza attı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattı. Albayrak, "KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz, üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili, yani bu konuda bir iyileştirme noktasında inşallah" açıklamasını yaptı.

Nasıl yapılandırılacak?

Albayrak'ın açıklaması sonrası internette en çok araştırılan konu 'borçlar nasıl yapılandırılacak? Faizler silinecek mi? Ana para duracak mı?' soruları oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca yürütülen çalışma kapsamında birkaç formül üzerinde çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre, yeni bir yapılandırma ve faizlerin düşürülmesi ya da silinmesi seçenekler arasında yer alıyor. Her birinin maliyeti çıkarılırken, anaparanın silinmesi ise kesinlikle söz konusu değil.

Ödemeler 2 yıl sonra başlıyor

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor. İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler 'turkiye.gov. tr'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor.

Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

Hangi durumlarda siliniyor?

Öğrenim veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan 'hayatını çalışarak kazanamaz' ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların kredi alırken veya aldıktan sonra, vefat edenlerin borçları siliniyor.