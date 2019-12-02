Selvi: Adil Öksüz'ün BND'nin güvenli evlerinde tutulduğu söyleniyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gözaltına alınıp serbest bırakılan FETÖ'nün 'TSK imamı' Adil Öksüz’ün Almanya'da olduğunu iddia etti. Selvi, "Oklar Almanya'yı gösteriyor. Adil Öksüz'ün kozmik bir isim olması nedeniyle Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BND) güvenli evlerinde tutulduğu söyleniyor" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz" açıklamasıyla birlikte Adil Öksüz'ün yaşadığının netleştiğini ifade etti.

Darbe sabahı Akıncı Üssü'nde yakalandıktan sonra serbest bırakılan Öksüz’ün uluslararası istihbarat servislerinin desteğiyle Türkiye’den kaçırıldığının düşünüldüğünü aktaran Selvi'nin bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

'Öksüz'ün uluslararası istihbarat servislerinin desteğiyle Türkiye’den kaçırıldığı düşünülüyor'

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu bombayı patlattı. Kanal 7 televizyonunda Mehmet Acet’in sunduğu 'Başkent Kulisi' programında 'Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz' dedi.

Mehmet Acet’in 'Almanya’da olduğunu teyit eder misiniz?' sorusu üzerine, 'Bizde kalsın' karşılığını verdi. Daha önce de Yasemin Asan, Yeni Şafak gazetesinde, görgü tanıklarına dayanarak Adil Öksüz’ün Hannover’da görüldüğünü yazmıştı. İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamasıyla birlikte;

1- Adil Öksüz’ün yaşadığı netleşti.

2- Türkiye’nin Adil Öksüz’ün yerini tespit ettiği ortaya çıktı.

Burada kritik bir nokta var. Adil Öksüz bulunduğu ülkede FETÖ evlerinde mi, yoksa o ülkenin istihbarat servisinin kontrolündeki güvenli bir evde mi saklanıyor? Ha FETÖ evi, ha Alman istihbaratının ya da CIA’in evi, ne fark eder diyebilirsiniz ama yine de bu sorunun peşine düştüm.

Oklar Almanya’yı gösteriyor. Adil Öksüz’ün kozmik bir isim olması nedeniyle Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BND) güvenli evlerinde tutulduğu söyleniyor.

Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişimiyle Fetullah Gülen arasındaki en kritik halkayı oluşturuyor. FETÖ’nün TSK imamı olarak, darbecilerle FETÖ arasındaki kuryeydi. 12 Temmuz günü darbe planlarını Pensilvanya’ya götüren Adil Öksüz, Türkiye’ye döndükten sonra ayağının tozuyla geçtiği Akıncı Üssü’nde 15 Temmuz gecesi darbeyi yönetmişti. Darbe sabahı Akıncı Üssü’de yakalandıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz’ün uluslararası istihbarat servislerinin desteğiyle Türkiye’den kaçırıldığı düşünülüyor. FETÖ’cüler Türkiye’de CIA’in güdümünde operasyonlar yaptılar. Şimdi de kaçtıkları ülkelerin istihbarat servislerinde Türkiye’ye karşı çalışmak üzere eleman yazıldılar."