Adana'da acemi kundakçılar kendilerini yaktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kız kaçırma nedeniyle husumetli oldukları ailenin evini kundaklamaya çalışırken yaralanan 3 şüpheli, tedavilerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Polis ekipleri, Dağlıoğlu mahallesinde R.E. ve G.E. çiftine ait evi ateşe vermek isteyen 3 kişinin, kıyafetlerinin tutuşması sonucu yaralandıkları ihbarını aldı.
Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaralıların ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını belirledi.
Yaralılar F.K., kuzeni D.K. ve arkadaşı Ş.S. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar
Zanlılardan F.K'nın kız kardeşi E.K'nın, H.E. ile kaçması üzerine aileler arasında husumet oluştuğu ve bu nedenle evin kundaklanmak istendiği iddia edildi.
Olayda merdivenlerde küçük çapta hasar oluştuğu, bir süre önce H.E'nin ailesinin evi boşalttığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)