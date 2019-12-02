Albayrak'tan büyüme mesajı: Ekonomimiz yıllık bazda da büyümeye geçti

Ekonomideki büyüme rakamlarına ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ve öncü göstergelerin büyüme ivmesinin artacağına işaret ettiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yılın üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını Twitter üzerinden attığı mesajlarla değerlendirdi.

Bakan Albayrak, yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ve öncü göstergelerin büyüme ivmesinin artacağına işaret ettiğini belirtti.

"Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti. Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz" diyen Albayrak, 4. çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin büyüme ivmesinin artmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Albayrak, son mesajında "Yüzde 5’lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız" dedi.

Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti.



Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 2, 2019

​