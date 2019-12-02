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12:58 02 Aralık 2019
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    Polis Akademisi Başkanı Çolak: Adli bilimler suçu önlemede kullanılan en önemli araç

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    Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, adli bilimlerin suçun ortaya çıkarılmasında büyük başarısının olduğunu söyledi. Çolak,  "Adli bilimler hem birçok bilim dalıyla ilişki içindedir hem de kolluk kuvvetlerimiz tarafından suç ve suçlunun tespitinde hatta suçu önlemede kullanılan en önemli araçtır" dedi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Adli Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Kriminalistik Araştırma ve Uygulama Merkezince bir otelde Adli Bilimlerde Multidisipliner İş Birliği: Güncel Yaklaşımlar temasıyla 1. Uluslararası Adli Bilimler Kongresi düzenlendi. 

    Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, programda yaptığı konuşmada, adli bilimlerin özellikle güvenlik alanındaki adli olaylarda elde edilen bulgu ve delillerle çözümsüz, ulaşılamaz veya netleştirilemez gibi görünen birçok durumda suçun ve suçlunun belirlenmesini sağlayan bilim dalı olduğunu söyledi.

    Tüm bunların tıp, fen, hukuk ve antropoloji gibi birçok bilim dalının ışığında gerçekleştiğini dile getiren Çolak, şunları kaydetti:

    "Ülkemizde son zamanlarda ciddi önem kazanan adli bilimlerin, başta terör olmak üzere sahtecilik, siber suçlar, uyuşturucu, istismar olayları ve kaçakçılık gibi her türlü suçun önlenmesinde ve ortaya çıkarılmasında büyük bir başarısı vardır. Artık günümüzde deliller yalnızca saç, parmak izi, kan, ateşli silahlar ve atış artıkları ya da kullanılan herhangi bir eşyayla sınırlı değildir. Yazılı ve basılı belgeler, mühür ve imzalar, ayak ve ayakkabı izi, ses, konuşma ve görüntü kaydı gibi büyük bir çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle adli bilimler hem birçok bilim dalıyla ilişki içindedir hem de kolluk kuvvetlerimiz tarafından suç ve suçlunun tespitinde hatta suçu önlemede kullanılan en önemli araçtır. Adli bilimler, karşılaşılan her türlü adli olayda kolluk kuvvetlerimizin yargı ile arasındaki en önemli köprülerinden biridir."

     'Delilden şüpheliye gitme yolundaki çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz'

    Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren de emniyet teşkilatının suç ve suçluyla mücadelede eskinin aksine delilden şüpheliye gittiğini söyledi. 

    Gülveren, "Delilden şüpheliye gidilmesi sayesinde halkımızı derinden yaralayan başta mala karşı olmak üzere terör, narkotik ve organize suçlarla mücadelede çok önemli gelişmeler kaydedildi. Dolayısıyla bu şiardan da yola çıkarak bundan sonraki çalışmalarımızda özellikle terör, uyuşturucu ve asayiş olmak üzere tüm bilimlerimizde yine delilden şüpheliye gitme yolundaki çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" diye konuştu.

    'Polis kriminal laboratuvarlarıyla çalışmamız bizi diğerlerinden ayırıyor'

    Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Dursun da Adli Bilimler Enstitüsü'nün 2016'da faaliyetlerine başladığını söyledi.

    Son dönemde birçok üniversitede adli bilimler enstitüleri, adli tıp enstitülerinin kurulduğunu dile getiren Dursun, "Polis kriminal laboratuvarlarıyla birlikte çalışma olanağımız, onların alan tecrübesi, alana yönelik bilgisi, bizim de inovasyon çalışmalarıyla oluşturulan akademik kadroyla iş birliği içinde yapacağı çalışmalar, bu alanda bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğimiz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Delil, İstanbul, başarı, Suç, suçlu, Polis Akademisi, Yılmaz Çolak
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