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14:29 02 Aralık 2019
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.

    Piar Araştırma'nın anketine göre İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 44.5, Erdoğan'ın yüzde 39.7

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    Piar Araştırma’nın kasım ayında yaptığı 'Türkiye geneli siyasi gündem' araştırmasının sonuçları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de içeren araştırmaya göre yüzde 44.5 'Ekrem İmamoğlu’na oy veririm' derken, Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 39.7’de kaldı.

    Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre Piar'ın araştırması, 19-24 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden 26 ilde, 'kent-kır oranına uyularak 2 bin 416 kişi ile yüz yüze mülakat' yöntemiyle yapıldı. Araştırmada hata payı +/- %2.7 olarak hesaplandı.

    Piar Araştırma’nın “Bugün genel seçim olsa ‘bu tabloya göre’ hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” şeklindeki sorusuna katılanların yüzde 31.9’u AK Parti, yüzde 24.7’si CHP, yüzde 10.6’sı MHP, yüzde 10.2’si HDP, yüzde 9’u İYİ Parti yanıtını verdi.

    Babacan yüzde 7.7

    Araştırmaya katılanların yüzde 7.7’si bu ay içinde parti kurması beklenen Ali Babacan’a oy vermeyi düşünürken,  Ahmet Davutoğlu’na oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 3.4.

    Piar’ın araştırmasında geçen yıl yapılan 24 Haziran seçim sonuçlarıyla anketten çıkan sonuçlar karşılaştırıldı. Oy değişimlerine bakıldığında 24 Haziran’da yüzde 42.6 oy alan AKP’nin bugün genel seçim olması halinde yüzde 31.9’luk oyla 10 puan kaybettiği görülüyor. CHP’nin 24 Haziran seçimlerine göre yüzde 2.1 oranında oylarını artırdığı araştırma sonuçlarına göre HDP ve İyi Parti’de ufak oy düşüşleri gözleniyor.

    İmamoğlu en güçlü rakip

    Anket firmasının araştırmasında en dikkat çeken noktalardan biriyse cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçları oldu. Ankette katılanların yüzde 44.5’i “İlk turda iki adayın olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz?” şeklindeki soruya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtı verdi. Araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 39.7 ile İmamoğlu’nun gerisinde kaldı. Ankette katılanların yüzde 15.8’i ise kararsızlardan oluştu.

    En önemli sorun ekonomi

    Piar’ın araştırmasına katılanların yüzde 34.2’si “Size göre Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna “ekonomi” yanıtı verirken, onu yüzde 16 ile “işsizlik”, yüzde 11 ile “Suriye politikası” ve yüzde 10.4 ile “eğitim” izledi.

    Şirket ankete katılanlara “AK Parti iktidarında sayacağım konularda ne yönde değişim olmuştur?” sorusunu yöneltti. Ekonomi, demokrasi, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı şıklarının yer aldığı bu bölümde katılanların yüzde 62.2’si ekonomide, yüzde 56.1’i demokraside, yüzde 63.1’i basın özgürlüğünde ve yüzde 58.7’si yargı bağımsızlığında “gerileme” olduğunu belirtti.

    Ankette “Türkiye’de ekonominin kısa vadede normale döneceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna katılanların yüzde 60.4’ü “hayır düzelmez” yanıtı verdi.  

    Etiketler:
    Araştırma, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı, Anket, Piar Araştırma
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