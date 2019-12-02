Iraklı aile çocuklarını kızgın bıçakla cezalandırdı

Kastamonu’da ikamet eden Irak uyruklu bir anne baba, evden izinsiz para alan 10 ve 8 yaşlarında çocuklarını kızgın bıçakla ellerini dağlayarak cezalandırdı. Iraklı aile gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. İki kardeş ise yurda yerleştirildi.

Irak uyruklu 10 ve 8 yaşındaki çocuklar, ailesinin haberi olmadan evden para aldı. Bunu fark eden baba F.H. ve anne S.H, çocuklarını cezalandırmak için ocakta bıçağın ucunu kızdırarak çocuklarının ellerini dağladı.

VEDAT YUNUS İKİZOĞLU Kendi imkanlarıyla pansuman yapan Iraklı aile, bir süre sonra çocuklarını okula gönderdi. Okul idaresi çocukların durumunu fark edince 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu.

Çocuklar aileden alındı

İhbar üzerine Irak uyruklu baba F.H. ve Anne S.H. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba F.H. ve anne S.H, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kızgın bıçakla elleri dağlanan iki kardeş, aileden alınarak yurda yerleştirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.