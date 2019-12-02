Milli Savunma Bakanlığı: NATO ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "(NATO) ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara ifadelere yer verildi:

"(NATO) Ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür. NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır. Ülkemiz, diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulması yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir."

'Türkiye şantaj yapıyor' ifadeleri kabul edilebilir değil'

Açıklamada, TSK'nın, 2019'da 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak ettiği, 2020'de de tatbikatlara iştirak edilmesinin planlandığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları NATO güvenlik planlarını veto edilmesine ilişkin "Prosedür normal işliyor. 'Türkiye şantaj yapıyor' ifadeleri kabul edilebilir değil. NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz. Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Reuters haber ajansı, 'Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde YPG ile mücadelesinde daha çok politik destek alana dek NATO’nun Baltıklar ve Polonya'ya yönelik savunma planlarını desteklemeyi' reddettiğini öne sürmüştü.

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