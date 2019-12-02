Cumhurbaşkanlığı yalanlamasına Ahsen Unakıtan'dan yanıt: Dedikodu yapmayalım spor yapalım

Cumhurbaşkanlığı, villasının çatısı yıkılan Ahsen Unakıtan'ın, "Sayın Erdoğan beni telefonla aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti" açıklamasını yalanladı. Unakıtan ise yalanlamaya "Dedikodu yapmayalım spor yapalım" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan'ı aradığı iddiasını yalanladı.

Unakıtan ailesinin villasındaki kaçak yapı önceki Üsküdar Belediyesi tarafından yıkıldı. "Bu zulüm son bulmalı" diyen Ahsen Unakıtan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine geçmiş olsun telefonu ettiğini öne sürdü.

Görüşme iddiasının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanması üzerine Independent Türkçe’ye konuşan Unakıtan, "Dedikodu yapmayalım spor yapalım" dedi.

'Cumhurbaşkanımız ile Unakıtan arasında herhangi bir görüşmes olmamıştır'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Unakıtan’ın iddia ettiği görüşme yalanlandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir internet sitesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan’ı oturduğu villanın çatısının ‘kanuna aykırı’ olduğu gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi tarafından yıkılması nedeniyle telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği şeklinde bir haber yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ahsen Unakıtan arasında herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır.”