Siyasilere hakaret içeren paylaşımlar yapan 'baltalı müdür'e soruşturma

Çorum'da sosyal medya hesabından siyasilere yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç, sosyal medya hesabından bazı siyasi parti liderlerine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu.

Elinde balta ile poz veren fotoğrafını da paylaşan Erkoç hakkında, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin talimatı ile idari soruşturma başlatıldı. Erkoç'un ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Özel idare müdürü muhalefeti hedef aldı



Çorum Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç, kendi sosyal medya hesabından elinde keskin bir baltayla poz vererek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP’lilere yönelik paylaşımlarda bulundu. pic.twitter.com/LOJVj5WCzX — Az Önce Oldu (@azonceolducom) 1 декабря 2019 г.

​Erkoç'un sosyal medya hesaplarından muhalefet partilerine ve liderlerine hakaret içeren paylaşımlar yaptığı basına yansımıştı.