Siyasilere hakaret içeren paylaşımlar yapan 'baltalı müdür'e soruşturma

Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç, sosyal medya hesabından bazı siyasi parti liderlerine yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu.
Elinde balta ile poz veren fotoğrafını da paylaşan Erkoç hakkında, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin talimatı ile idari soruşturma başlatıldı. Erkoç'un ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Özel idare müdürü muhalefeti hedef aldı— Az Önce Oldu (@azonceolducom) 1 декабря 2019 г.
Çorum Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü Erol Erkoç, kendi sosyal medya hesabından elinde keskin bir baltayla poz vererek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP’lilere yönelik paylaşımlarda bulundu. pic.twitter.com/LOJVj5WCzX
Erkoç'un sosyal medya hesaplarından muhalefet partilerine ve liderlerine hakaret içeren paylaşımlar yaptığı basına yansımıştı.
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