Kayıt
17:31 02 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Öztrak: Pazarda 'Canıma tak etti' diyen kadını hemen alıyorlar, Adil Öksüz'ün yeri biliniyorsa gereği yapılmalı

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 14
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104074/13/1040741373.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912021040741428-oztrak-pazarda-canima-tak-etti-diyen-kadini-hemen-aliyorlar-adil-oksuzun-yeri-biliniyorsa-geregi/

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Adil Öksüz'ün yeri biliniyorsa gereği derhal yapılmalıdır" dedi.

    CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. 

    Öztrak, TÜİK’in 2019 yılının 3. 3 ayına ait büyüme rakamlarını açıkladığını hatırlatarak, "Buna göre Türkiye ekonomisi yılın 3’üncü çeyreğinde binde 9 büyümüş. Geçen yılın son çeyreğinden bu yana üst üste 3 çeyrektir süren küçülmenin ardından ilk defa gelen bu binde ile artışın ne kadar sürdürülebilir olduğu konusu çok önemli. Bunun içinde mali ve parasal dengelere bakmak lazım. Mali ve parasal dengelerde bütçenin açığı da gün geçtikçe büyüyor" dedi.

    'Bu kişi derhal yakalanmalıdır'

    Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, katıldığı televizyon programında "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın" sözlerine değinerek şunları söyledi:

    "Biliyorsan neden bunu apar topar almıyorsun? Pazarda 'canıma tak etti' diyen kadını hemen alıyorlar. Bu arkadaş neden alınmıyor? Aslında 'açım' diyen bir kadını apar topar gözaltına alıyorsun ve yüzlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği ve yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında önce yakalanan sonra her nasılsa serbest bırakılan bir haini bir türlü yakalayamıyorsun. Adil Öksüz’ün yeri biliniyorsa gereği derhal yapılmalıdır. Kontrollü darbenin şifrelerine sahip olan ve bu CHP’nin darbe araştırma komisyonunda koymuş olduğu muhalefet şerhinde açık açık belirtilen bu kişi derhal yakalanmalıdır."

    'Zihniyet sorunu var'

    Öztrak, Eskişehir'de Ayşe Tuba Arslan'ın eski eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

    "Defalarca müracaat etmesine rağmen şiddete uğrayan kadının sesini duymayan bir devletle karşı karşıyayız. Yasa mı yok? Yasa var, yasaya göre en son öldürülen bu kadına 'sana zulmeden sana şiddet eden erkekle barış' denmiş. Olacak iş mi? Bunun kanunen denmesi mümkün değil. Burada bir zihniyet sorunu var; kadını erkekle eşit görmeyen zihniyetin sorunu bu. Toplumun her kesimini bu konuda yeniden eğitmek zorundayız. Kadını erkekle eşit görmeyen bir zihniyetle, kadına şiddetle mücadele edilemez. Yasalar mevcut; ama bu yasaları uygulayacak zihniyet maalesef yönetimde yok."

    'Talimat verildiğini biliyoruz'

    Öztrak, Millet İttifakı'nın belediyelerine kamu bankalarının kredi vermediği iddialarıyla ilgili de "Kamu bankalarına 'muhalefet belediyelerine destek olmayın' yönünde bir talimat verildiğini biliyoruz. Ama bu arada bizim büyükşehir belediyelerimiz de muhalefet belediyeleri olarak 'böyle bir ortamda milletimizin taleplerine nasıl cevap verebiliriz' diye gerekli önlemleri alıyorlar. Bir dönem mahalli idare seçimlerine gidilirken Anavatan Partisi 'seçimi kazanmazsak böyle olur' diye belediye başkanlarının elini kolunu bağlı olarak göstermişti ve çok ağır bir hezimete uğramıştı. Son İstanbul seçimlerinde 'biz milletin kararına rağmen seni belediye başkanı yapmayacağı' diyen zihniyetin milletten nasıl bir şamar yediğini hep beraber gördük" ifadesini kullandı.

    'Yeni partilerin katılması önemli'

    Öztrak, soru üzerine Kılıçdaroğlu'nun Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu ile yan yana yer aldığı fotoğrafla ilgili ise, "Bu ülkede demokrasi isteyenler, demokratik parlamenter rejimi talep edenler aynı yerde toplanmaya başladı. CHP olarak İYİ parti olarak Saadet Partisi olarak baştan beri biz demokraside adımlarımızı atmaya devam ediyoruz, buna yeni partilerin katılıyor olması önemli gelişmedir" dedi.

    Etiketler:
    Gözaltı, Adil Öksüz, FETÖ, İçişleri Bakanlığı, CHP, Süleyman Soylu, Faik Öztrak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen World Bull Dance Your Style Yarışması öncesi kameraların önünde poz veren Küba'lı yarışmacı Lment.
    Red Bull yarışmalarında kameraya yansıyan etkileyici anlar
    Karikatür
    Trump'tan Afganistan'a 'sürpriz ziyaret'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet