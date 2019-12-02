Öztrak: Pazarda 'Canıma tak etti' diyen kadını hemen alıyorlar, Adil Öksüz'ün yeri biliniyorsa gereği yapılmalı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, TÜİK’in 2019 yılının 3. 3 ayına ait büyüme rakamlarını açıkladığını hatırlatarak, "Buna göre Türkiye ekonomisi yılın 3’üncü çeyreğinde binde 9 büyümüş. Geçen yılın son çeyreğinden bu yana üst üste 3 çeyrektir süren küçülmenin ardından ilk defa gelen bu binde ile artışın ne kadar sürdürülebilir olduğu konusu çok önemli. Bunun içinde mali ve parasal dengelere bakmak lazım. Mali ve parasal dengelerde bütçenin açığı da gün geçtikçe büyüyor" dedi.

'Bu kişi derhal yakalanmalıdır'

Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, katıldığı televizyon programında "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın" sözlerine değinerek şunları söyledi:

"Biliyorsan neden bunu apar topar almıyorsun? Pazarda 'canıma tak etti' diyen kadını hemen alıyorlar. Bu arkadaş neden alınmıyor? Aslında 'açım' diyen bir kadını apar topar gözaltına alıyorsun ve yüzlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği ve yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında önce yakalanan sonra her nasılsa serbest bırakılan bir haini bir türlü yakalayamıyorsun. Adil Öksüz’ün yeri biliniyorsa gereği derhal yapılmalıdır. Kontrollü darbenin şifrelerine sahip olan ve bu CHP’nin darbe araştırma komisyonunda koymuş olduğu muhalefet şerhinde açık açık belirtilen bu kişi derhal yakalanmalıdır."

'Zihniyet sorunu var'

Öztrak, Eskişehir'de Ayşe Tuba Arslan'ın eski eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"Defalarca müracaat etmesine rağmen şiddete uğrayan kadının sesini duymayan bir devletle karşı karşıyayız. Yasa mı yok? Yasa var, yasaya göre en son öldürülen bu kadına 'sana zulmeden sana şiddet eden erkekle barış' denmiş. Olacak iş mi? Bunun kanunen denmesi mümkün değil. Burada bir zihniyet sorunu var; kadını erkekle eşit görmeyen zihniyetin sorunu bu. Toplumun her kesimini bu konuda yeniden eğitmek zorundayız. Kadını erkekle eşit görmeyen bir zihniyetle, kadına şiddetle mücadele edilemez. Yasalar mevcut; ama bu yasaları uygulayacak zihniyet maalesef yönetimde yok."

'Talimat verildiğini biliyoruz'

Öztrak, Millet İttifakı'nın belediyelerine kamu bankalarının kredi vermediği iddialarıyla ilgili de "Kamu bankalarına 'muhalefet belediyelerine destek olmayın' yönünde bir talimat verildiğini biliyoruz. Ama bu arada bizim büyükşehir belediyelerimiz de muhalefet belediyeleri olarak 'böyle bir ortamda milletimizin taleplerine nasıl cevap verebiliriz' diye gerekli önlemleri alıyorlar. Bir dönem mahalli idare seçimlerine gidilirken Anavatan Partisi 'seçimi kazanmazsak böyle olur' diye belediye başkanlarının elini kolunu bağlı olarak göstermişti ve çok ağır bir hezimete uğramıştı. Son İstanbul seçimlerinde 'biz milletin kararına rağmen seni belediye başkanı yapmayacağı' diyen zihniyetin milletten nasıl bir şamar yediğini hep beraber gördük" ifadesini kullandı.

'Yeni partilerin katılması önemli'

Öztrak, soru üzerine Kılıçdaroğlu'nun Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu ile yan yana yer aldığı fotoğrafla ilgili ise, "Bu ülkede demokrasi isteyenler, demokratik parlamenter rejimi talep edenler aynı yerde toplanmaya başladı. CHP olarak İYİ parti olarak Saadet Partisi olarak baştan beri biz demokraside adımlarımızı atmaya devam ediyoruz, buna yeni partilerin katılıyor olması önemli gelişmedir" dedi.