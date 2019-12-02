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17:31 02 Aralık 2019
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    AK Parti Sözcüsü Çelik: Erdoğan 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını 2.5 yıl erteleyen düzenlemeyi veto etti

    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını 2.5 yıl erteleyen düzenlemeyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çelik, "Düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve az önce veto etmiştir" dedi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını 2.5 yıl erteleyen düzenlemeyle ilgili olarak da konuşan Çelik, "Cumhurbaşkanımız termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi doğru bulmamış ve az önce veto etmiştir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın önemli bir zirve için Londra'ya gideceğini ifade eden Çelik, şunları söyledi:

    "Yarın önemli bir zirve için sayın Cumhurbaşkanımız Londra'ya gidecekler. Çeşitli görüşmeleri olacak sayın Cumhurbaşkanımızın. ABD Başkanı Trump, Macron, Merkel, Johnson ile görüşecek. Aynı zamanda dörtlü formatta Fransa, İngiltere ve Almanya liderleriyle görüşecek. Başta Suriye olmak üzere DEAŞ, PKK/YPG terör örgütü ile mücadele önemli bir gündem teşkil edecek. NATO'da YPG'nin tehdit olarak yayınlanan savunma belgesine çeşitli tepkiler geldiği haberler var. PKK NATO müttefiklerimizin çoğu açısından terör örgütü olarak tanınmaktadır. YPG de PKK'nın Suriye koludur. Bu nettir."

    'Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler'

    Çelik, CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiası için de şunları söyledi:

    "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden CHP'li olduğundan, Cumhurbaşkanımızın da olumlu yanıt verdiğinden bahsettiler. Önce yalan haber yapanlar haberin arkasından çekildiler. Daha sonra bu komplonun CHP'nin genel merkezinde yapıldığı söylendi. Yalan siyasetin adresi olarak CHP'yi işaret eden net berrak, tartışmaya şüphe vermeyecek şekilde ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı'ndan özür dilemeleri gerekmektedir. Yalan haberin kaynağı CHP Genel Merkezi'ni işaret etmesine rağmen, yalan siyasetin üreticisi ve yayıcısı olduğu konudaki kanaatimiz pekişmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamından özür dilemeleri gerekiyor."

    Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayabilecek imkan ve kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı hatırlattı.

    Macron'a sorulacak soru: Sizin Mali'de ne işiniz var?

    Çelik sözlerinin devamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da eleştirdi:

    "NATO'daki ülkelerin NATO prensiplerine sadık kalması çağrısı Türkiye tarafından yapılmaktadır. Barış Pınarı Harekatı sürecinde en çok kaşı görüş beyan eden kişi Fransa Devlet Başkanı oldu. Bahsettiğimiz terör yöneticilerini en çok ağırlayan kişi Macron oldu. Dünyanın çeşitle yerlerinde operasyon yapıyorlar. Ülkelerin çıkarlarını korumak için tek taraflı yaptıkları operasyonlarda bile uluslararası toplumu, NATO'ya çağrı yapıyorlar. Bu onların çifte standardının göstergesidir. Fransa NATO'ye ne kadar yaptığını bilmiyoruz. En son 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' gibisinden bir açıklama yaptı Macron. 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyor. Türkiye orada terörle mücadele ediyor. Macron'a sorulan soru: Sizin Mali'de ne işiniz var?"

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