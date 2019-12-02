Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Demirtaş'ın doktor muayene taleplerinin her zaman karşılandığı belirtildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili olarak, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır.

Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir.

Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş’ın ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır."

Edirne Başsavcılığı, Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. pic.twitter.com/ojq0afdw0D — Alican Uludağ (@alicanuludag) December 2, 2019

​Bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Demirtaş'ın kardeşi Avukat Aygül Demirtaş, 26 Kasım'da göğüs sıkışması ve nefes alamaması sebebiyle Demirtaş'ın bilincinin kapandığını ancak yedi gündür hastaneye sevk edilmesine izin verilmediğini belirtmişti. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Demirtaş'ın hastaneye sevk edilmişti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise HDP'li vekillerin bugün cezaevinde ziyaret ettiğini Demirtaş'ın sağlığının iyi olduğunu açıklamıştı.

Sevgili Demirtaş’ın durumunu yakından takip ediyoruz. Bugün Mv. Erol Katırcıoğlu ve Necdet İpekyüz hemen Edirne’ye gittiler, kendisiyle cezaevinde görüştüler. Sağlığı iyi. Hastaneye sevkl için girişimlerimiz sürüyor. — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) December 2, 2019

​