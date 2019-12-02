Katırcıoğlu: Demirtaş 'Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var' dedi

HDP milletvekilleri Erol Katırcıoğlu ve Necdet İpekyüz, cezaevinde HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la görüştü. Katırcıoğlu, Demirtaş'ın iyi olduğunu söylerken Demirtaş'ın kendisine şu cümleyi anlattığını da söyledi: 'Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var.'

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Demirtaş’ın kız kardeşi ve avukatı Aygül Bilgi’nin, ağabeyinin bir hafta önce cezaevinde kısa süreli baygınlık geçirdiğini açıklamasının ardından Edirne’de bulunan HDP Milletvekilleri Erol Katırcıoğlu ve Necdet İpekyüz, cezaevinde kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

'Olayın duyulmasını istememiş'

Katırcıoğlu, Demirtaş’la görüşmeyi şöyle anlattı: “Şu an bir sıkıntısı yok. Güçlü, dinamik görünüyordu. Önce Abdullah Zeydan ile görüştük. Abdullah Bey, Demirtaş’ın geçen hafta nefes darlığı yaşadığını ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini söyledi. Demirtaş’ın kendisi böyle bir olayın duyulmasını istememiş.”

Katırcıoğlu, Demirtaş’ın hastaneye sevki konusunda cezaevi yönetimini suçlamadığını söyledi ve şöyle devam etti, “Demirtaş, yüksek güvenlikli hapishane koşullarının iyi olmadığını söyledi. Hapishane yönetiminden yana bir sıkıntısı yok. Fakat ‘bir şey olsa hemen bir müdahale şansı yok’ diyor. Alıp her an hastaneye götüremiyorlar. Adalet Bakanlığı’na yazı yazılması gerekiyor. Bu süreç de çok uzuyor. Demirtaş’ın bu durumdan rahatsızlığı var. Hastalığıyla ilgili de şunları söyledi: 'Halkım bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti.' Hastalığımın tedavisi gerekiyor. Kendisi de hastalığının tam olarak ne olduğunu bilmiyor.”