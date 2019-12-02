Gazeteci ve yazar Hasan Cemal'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Cemal Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Pasaportum iade ediliyor, ilgisini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Pasaportum iade

ediliyor,

ilgisini esirgemeyen

herkese

çok teşekkür ediyorum.

https://t.co/qznztoxwQa — Hasan Cemal (@hsncml) December 2, 2019

T24'ün haberine göre Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz'in yurt dışına çılış yasağını içeren adli kontrol talebinin kaldırılmasına ilişkin talebini değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi yurt dışı yasağını kaldırdı. Mahkemenin kararında "sanık hakkında kalan bakiye ceza miktarının nazara alındığı" belirtildi.

Hasan Cemal, Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitmiş, polisler hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu bildirerek Hasan Cemal'in pasaportuna el koymuştu.

P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun kurucu başkanı Hasan Cemal T24 haber sitesinin yazarları arasında bulunuyor.