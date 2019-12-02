Erdoğan, termik santral yasasını veto etti, AK Parti milletvekilleri destek verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Termik santrallere birkaç sene daha süre tanınmasını içeren yasa teklifi Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiştir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından yasa teklifine kabul oyu veren bazı AK Partili vekillerin 'teşekkür' mesajları dikkat çekti.