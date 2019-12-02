Erdoğan, termik santral yasasını veto etti, AK Parti milletvekilleri destek verdi

Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, filtresiz termik santrallere mevzuata uyum için 2.5 yıl daha süre veren torba yasanın 50. maddesini veto ettiğini duyurmuştu.
Vetonun ardından açıklama yapan bazı AK Partili vekiller, sosyal medyadan Erdoğan’a yönelik teşekkür mesajları paylaştı. Mesajları paylaşan vekillerden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal söz konusu oylamaya katılmazken diğer Kahramanmaraş vekilleri Mehmet Cihat Sezal ve Mehmet Cihat Özdemir ise 'kabul' oyu vermişti.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan önce sağlık, önce insan diyerek Afşin-Elbistan Termik Santralleri'nin bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti.— Mahir Ünal (@mahirunal) December 2, 2019
Cumhurbaşkanımıza tüm Kahramanmaraşlılar adına şükranlarımızı sunuyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Milletvekillerimizin çabalarını ve vatandaşlarımızın beklentilerini göz ardı etmedi.— Ahmet Özdemir (@avahmetozdemir) December 2, 2019
Termik Santrallerin bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti. Tüm Kahramanmaraşlılar olarak Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyoruz.
Termik santrallerin çalışma süresinin uzatılması konusundaki maddeyi #veto eden Cumhurbaşkanımız ,Genel Başkanımız sn @RTErdogan ‘a Hemşehrilerimiz adına teşekkür ederiz #kahramanmaraş— Mehmet Cihat Sezal (@mcihatsezal) December 2, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)