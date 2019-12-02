Eski kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti

Saat 19.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa mahallesi 58167 sokakta 29 yaşındaki Leyla Boynukısa, ablasının evinde bulunduğu sırada, 30 yaşındaki eski erkek arkadaşı Yakup Erdem konuşmak için geldi.
Eve giren Erdem, Boynukısa’yı tabancayla vurarak öldürdü ardından aynı tabancayla intihar etti. Silah sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri evin içerisine girdiğinde Boynukısa ile Erdem’in cansız bedenleriyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından iki kişinin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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