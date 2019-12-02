Adana'da bir evde iki ceset bulundu

Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Yakup Erdem ve Leyla Kolukısa'nın öldüğü belirlendi.
Cesetler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adana'da bir evde biri kadın iki kişinin cesedi bulundu.
Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Yakup Erdem ve Leyla Kolukısa'nın öldüğü belirlendi.
Cesetler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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