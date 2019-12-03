Demirtaş'ın avukatı: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi

'HDP'nin bizden kaynaklı olarak geç haberi oldu'
Başka tahliller yapıldıktan sonra teşhis konulacağını aktaran Demirtaş, şöyle devam etti:
“Farklı birkaç tahlil ve işlem de yapıldıktan sonra teşhis konulmasını bekliyoruz. Şu anda sağlık durumu ve morali gayet iyidir. HDP genel merkezinin, bizden kaynaklı olarak durumdan geç haberi olmuştur. Partimizin böylesi konularda duyarsızlığı söz konusu bile olamaz. Demirtaş, duyarlılık gösteren başta HDP genel merkezi olmak üzere halkımıza ve avukatlarına özel selam ve teşekkürlerini iletmektedir.”
2- Farklı birkaç tahlil ve işlem de yapıldıktan sonra teşhis konulmasını bekliyoruz. Şu anda sağlık durumu ve morali gayet iyidir.— Aygül Demirtaş (@Aygul_Demirtas) December 2, 2019
Trakya Üniversitesi: Poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildi
Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden yapılan açıklamada da “02.12.2019 günü saat 17:20 civarında hastanemize getirilen “Selahattin Demirtaş” isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir” denildi.
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