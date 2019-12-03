Kadınlara kimyasal sıvıyla saldıran şüpheli aranıyor

İkinci saldırı otobüste gerçekleşti
Olayın üzerinden yarım saat geçmeden iddiaya göre, aynı şüpheli, ikinci saldırıyı otobüste gerçekleştirdi. Saldırgan, şehir içi taşımacılık yapan bir midibüste yaşlı bir kadının yüzüne pet şişedeki yakıcı sıvıyı atarak kaçtı. Yüzüne yanıcı madde gelen G.Y., olay yerine yakın bir hastanede tedaviye alındı. Yapılan ilk belirlemelerde sıvının sinek ilacı ile karıştırılmış bir madde olduğu belirtilirken, hastanede tedavi gören A.Y.Ö. ile G.Y. taburcu edildi.
Güvenilik kameralarına yansıdı
Şüphelinin Ayşekadın semtinde A.Y.Ö.'nün yüzüne sıvı attığı ve otobüsten indiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında A.Y.Ö, arkadaşıyla yürürken yanlarından geçen 40 yaşlarında sakallı olduğu görülen şüpheli, elindeki pet şişe içindeki sıvıyı yüzüne doğru atıp uzaklaşıyor. Diğer görüntülerde ise şüphelinin elinde poşet ile minibüsten indikten sonra elindeki pet şişeyi sokağa atarak uzaklaştığı görüldü.
Sıvılı saldırı Edirne’de özellikle kadınlar arasında büyük tedirginlik yarattı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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