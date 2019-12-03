Ahmet Hakan'dan Gökçek'e: Sana ne kardeşim, sana ne? İster şarap içerler, ister su, nedir derdin senin?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nun yemekte 'şarap içmesini' eleştiren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'e tepki göstererek "Sana ne kardeşim, sana ne? İster şarap içerler, ister su, nedir derdin senin?" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yemekte ‘şarap içmesini’ eleştiren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'e tepki gösterdi.

Hakan, "Sana ne kardeşim, sana ne? İster şarap içerler, ister su... Nedir derdin senin? Bırak şu şarap marap zabitliğini de... İnsanlar hem oldukları gibi görünsünler, hem de göründükleri gibi olsunlar. Karışma milletin yediğine, içtiğine!" ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek kendisinin de aynı masada olduğunu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu’nun şarap içmediğini söylemişti.