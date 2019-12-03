Erdoğan Londra'ya gidiyor: Rusya'yla olan ilişkilerimiz müttefiklerimizle olan ilişkilerimizin alternatifi değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Londra'ya hareket etmek üzere bulunduğu Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamalarda "Rusya'yla olan ilişkilerimiz müttefiklerimizle olan ilişkilerimizin alternatifi değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Rusya'yla ve diğer ülkelerle olan ilişkilerimiz müttefiklerimizle olan ilişkilerimizin alternatifi değil, aksine tamamlayıcısıdır.

- Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz.

- NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır.

- Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.

- DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz.

- Bazı art niyetli ülkeler Türkiye'nin NATO üyeliğini gölgelemeye çalışsa da bizim duruşumuz bellidir.

- (Termik santral düzenlemesine ilişkin veto kararı üzerine) Havayı kirleten firmaları ilahiyane çalıştırmayız, siz daha fazla para kazanacaksınız diye bir halkımızın zehirlenmesine müsade edecek değiliz. Bir tarafta halkım var, bir tarafta sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur.

- (Libya ile mutabakat) Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma hakımız saklıdır. Adımlarımızı atarız, gereğini de anında yaparız.

- (Soylu'nun Adil Öksüz açıklaması üzerine) Söz konusu kişi, gitti ülkelerin yönetimleri tarafından koruma altına alınıyor. Şu anda ona benzer yüzlerce FETÖ'cü terörist buralarda yaşıyor. Biz bunların hepsini adreslerini vererek istedik ancak o ülkelerin yönetimleri teröristleri bize teslim etmedi. Edenler de var ve edildiği zaman açıklamasını yapıyoruz. Ama şu anda bununla ilgili öyle bir durum yok. İçişleri Bakanlığımız yapılacak bir operasyonla karga tulumba alır getirir mi ayrı konu, göreceğiz.