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    PISA sonuçları açıklandı: Türkiye, matematik ve fen puanlarını OECD ülkeleri içerisinde en çok artıran birinci ülke

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    Türkiye, PISA 2018'de okuma becerilerinde 40. sıraya, matematik okuryazarlığında 42. sıraya, fen okuryazarlığında 39. sıraya yükseldi. Sonuçlara göre Türkiye, matematik ve fen puanlarını OECD ülkeleri içerisinde en çok artıran birinci ülke oldu.

    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçları yayımlandı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) PISA 2018 sonuçlarına ilişkin ilk kez detaylı bir değerlendirme raporu hazırladı.

    ​Buna göre, OECD tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren ve üçer yıllık periyotlarla yapılan uluslararası bir araştırma programı olan PISA araştırması, 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek için yapılıyor.

    ​Türkiye PISA araştırmasına 2003'ten bu yana katılıyor. PISA araştırmasına 2003 yılında 41, 2006 yılında 57, 2009 ve 2012 yıllarında 65, 2015 yılında ise 72 ülke katılım gösterdi. Bugün açıklanan PISA 2018 araştırmasına ise 79 ülke katıldı.

    PISA'da 2015'e göre puanlar yükseldi

    Türkiye'nin okuma becerileri alanında 2015 yılında 428 olan ortalama puanı, 2018 yılında 38 puanlık artışla 466'ya yükseldi. 2015 yılında 420 olan ortalama matematik puanı 34 puanlık artışla 454'e çıktı. Benzer şekilde 2015 yılında 425 olan ortalama fen puanı 43 puanlık artışla 468'e yükseldi. Üç alanda da puanların 2015 yılına göre yükseldiği PISA 2018 sonuçlarında en büyük iyileşme fen okuryazarlığında elde edildi.

    Okuma puanını en çok artıran ikinci ülke

    Türkiye tüm OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını istatistiksel olarak anlamlı artıran üç ülkeden birisi oldu. Ayrıca Türkiye, matematik ve fen puanlarını OECD ülkeleri içerisinde en çok artıran birinci ülke, okuma puanını en çok artıran ikinci ülke oldu. 

    ​PISA 2018 araştırmasına katılan ülke sayısı PISA 2015 araştırmasına göre artmasına rağmen Türkiye her üç alanda ülke sıralamasında daha üst sıralarda yer aldı. 

    PISA 2015 araştırmasında okuma becerilerinde 50. sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 40. sıraya yükseldi. PISA 2015 araştırmasında matematik okuryazarlığında 50. sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 42. sıraya yükseldi.

    En büyük iyileşme fen okuryazarlığında

    PISA 2015 araştırmasında fen okuryazarlığında 54. sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 39. sıraya yükseldi. Sıralamada en büyük iyileşme fen okuryazarlığında elde edildi. PISA 2015 sıralamasında üç alanın en düşük sırasında yer alan fen okuryazarlığı, PISA 2018 araştırmasında üç alanın en üst sırasında yer aldı.

    PISA 2018 sonuçlarına göre okuma becerileri alanında ülkelerin aldığı puanlar 340 ile 555 arasında değişti. 79 ülkenin bu alandaki ortalama puanı 453 olarak gerçekleşti. Türkiye bu alanda ortalamanın üzerinde aldığı 466 ortalama puanı ile katılan ülkeler arasında 40. sırada yer aldı.

    ​PISA 2018 sonuçlarına göre matematik okuryazarlığı alanında ülkelerin aldığı puanlar 325 ile 591 arasında değişti. 79 ülkenin bu alandaki ortalama puanı 459 olarak gerçekleşti. Türkiye bu alanda 454 ortalama puan ile katılan ülkeler arasında 42. sırada yer aldı.

    'Türkiye'nin ortalama matematik puanı 2003'den bu yana en yüksek düzeyine ulaştı'

    OECD ülkeleri içerisinde okuma puanını en çok artıran ikinci ülke olan Türkiye'nin ortalama matematik puanı 2003'den bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

    PISA 2018 sonuçlarına göre fen okuryazarlığı alanında ülkelerin aldığı puanlar 336 ile 590 arasında kayıtlara geçti. 79 ülkenin bu alandaki ortalama puanı 458 olarak gerçekleşti. Türkiye bu alanda ortalamanın üzerinde aldığı 468 ortalama puanı ile katılan ülkeler arasında 39'uncu sırada yer aldı. Böylece, Türkiye'nin ortalama fen puanı 2006'den bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

    Temel yeterlilik düzeylerindeki öğrenci oranları arttı

    PISA araştırmasında her üç alanda farklı seviyelerde yeterlilikler ölçüldü. PISA 2018 sonuçları 2015 sonuçları ile karşılaştırıldığında temel düzey becerilerdeki öğrenci oranlarının arttığı görüldü. Yeterlilik düzeylerindeki en fazla iyileşme yüzde 19.2'lik oranla fen okuryazarlığında kaydedildi. Her üç alanda da temel ve üst yeterlilik düzeylerindeki artış oranları artık Türkiye'nin PISA araştırmalarında iyileştirme evresine girdiğine işaret etti.

    Etiketler:
    Fen, okuma-yazma, Matematik, Milli Eğitim Bakanlığı, MEB, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), OECD, PISA, Türkiye
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