Kayıt
13:21 03 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mehmet Metiner

    Metiner: FETÖ soruşturmalarında milat 7 Şubat 2012 olmalı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    325
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103792/00/1037920013.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912031040746272-metiner-feto-sorusturmalarinda-milat-7-subat-2012-olmali/

    Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, FETÖ ile mücadelenin miladının 7 Şubat 2012 olarak revize edilmesi gerektiğini söyledi. Metiner, "FETÖ’nün STK’larında bu tarihten sonra yöneticilik yapanlar ve Pensilvanya’daki İblis’in talimatıyla Bank Asya’ya para yatırmaya giden herkes FETÖ ile iltisaklıdır" dedi.

    Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, kişisel Twitter hesabında yayınladığı yazısında "Ölçüler herkes için bir olmalıdır. FETÖ’cülerin kim olduğu biliniyor. Herkes kendi bölgesindeki, kendi üniversitesindeki, kendi iş çevresindeki, kendi kurumundaki FETÖ’cüleri çok iyi tanır ve bilirdi" ifadesini kullandı.

    "Çünkü FETÖ’cüler ‘iktidarın sahibi’ gibi pervasızca kimlik ibrazında bulunur ve racon keserlerdi. O yüzden onların tespitinde bir sorun yok" görüşünü dile getiren Metiner, şöyle devam etti:

    "Esas sorun FETÖ’ye şu veya bu şekilde destek veren kimselerin gerçekte FETÖ’cü olup olmadıklarını tespitte yaşanıyor. Bir de her yapının içine yerleşmiş kripto unsurların tespitinde...

    Devlet bürokrasisinde FETÖ’cüleri veya FETÖ’cülerin sayesinde sınav yoluyla yerleştirilmiş kripto elemanları tespit etmek hiç de zor değil.

    FETÖ’cülerin devletin her alanında hakimiyet kurdukları dönemlerde yapılan sınavlardan en yüksek not alarak seçilip sistemin içine yerleştirilen unsurlarla ilgili Cihat Yaycı Paşa’nın FETÖMETRE’sindeki kriterleri uyguladığınızda sorun çözülür. Kripto FETÖ’cüler hemen açığa çıkarlar."

    ‘Bürokrasinin tepe noktalarında tutulmamaları tedbir açısından elzemdir’

    "Devlet bürokrasisindekiler için kriter olarak 17/25 Aralık belirlenmiş durumda" diyen Metiner yazısını şöyle sürdürdü:

    "Burada iki sorun çıkıyor karşımıza:

    Bir: Bürokrat gerçekten FETÖ’cüdür. Lakin Pensilvanya’dan aldığı talimat gereği kendini gizlemek için 17/25 Aralık’tan sonra gerçeği gördüğünü söyleyip tavır koyar. Hatta herkesten çok FETÖ karşıtı kesilir. Bu durumda da sistem içinde kalmaya devam eder. Ta ki ikinci bir talimat gelinceye kadar misyonunu böyle sürdürür. Bizim safdillere de kendilerini savundurtur durur: ‘Cumhurbaşkanı da yanıldığını söylemedi mi? Bu kardeşlerimiz de yanıldıklarını görüp ayrıldılar.’

    İki: Organik anlamda FETÖ’cü olmayan ama FETÖ’ye destek sağlayan veya FETÖ şantajları dolayısıyla hizmette kusur işlemeyenler kendilerini kurtarmak için 17/25 Aralık ipine sarıldılar. Onların sistem içinde kalmaları son kertede FETÖ’nün işine geliyordu. Çünkü şantaj yoluyla iplerini elinde tuttukları bu elemanları gerektiğinde kullanabileceklerini düşünmüş olamazlar mı?

    Oysa her iki gruptakiler için de ince eleyip sık dokumak gerekiyordu.

    Çünkü her iki gruptakilerin de en azından bürokrasinin tepe noktalarında tutulmamaları tedbir açısından elzemdir."

    17 Aralık miladına itiraz

    FETÖ soruşturmalarında miladın 17 Aralık 2013 olarak alınmasına itiraz eden Mehmet Metiner, şunları kaydetti:

    "Aynı şey siyasetçiler için de geçerli. Bu konuda ciddi bir araştırmaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. 17/25 Aralık devlet bürokrasisi için esas alınıyorsa bu tarihin sıradan vatandaşlar için de esas alınması adalet adına gereklidir.

    Bence tarih 7 Şubat 2012 olarak alınmalıdır devlet bürokrasisi için. Yani o ünlü MİT krizinin yaşandığı tarih.

    17/25 Aralık 2013 tarihi FETÖ’nün artık gerçek yüzünün ortaya çıktığı tarihtir. Bu tarihten itibaren kim FETÖ’cülere sahip çıkmışsa ve mağduriyet edebiyatı üzerinden avukatlık rolüne soyunmuşsa ona asla güvenmemek gerekir.

    FETÖ’nün STK’larında bu tarihten sonra yöneticilik yapanlar ve Pensilvanya’daki İblis’in talimatıyla Bank Asya’ya para yatırmaya giden herkes FETÖ ile iltisaklıdır.

    Burada ‘Yanıldık!’ demek kabul edilebilir bir argüman değildir. Yargının da bu tarz bir eylemselliği ‘sempati’ ile açıklayıp aklama yoluna gitmesi kabul edilemez.

    Yargıda ikili ölçüt olmaz. Birileri için FETÖ’cü sayılmak için sıraladığım deliller yeterli kabul edilirken birileri için bunun delil sayılmaması, bir başka deyişle aynı deliller çerçevesinde birileri için mahkumiyet birileri için beraat verilmesi asla kabul edilemez.

    Bu ikili ölçüt yargıya olan güveni zedeler. ‘FETÖ borsası’ iddialarını da güçlendirir.

    FETÖ kurmayı ile görüşenler kimler?

    ‘17/25 Aralık 2013’ten sonra FETÖ’nün en seçkin kurmaylarından biri olan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan’ın 2016 tarihine kadar kendi telefonundan kimlerle kaç kez konuştuğu artık biliniyor.

    İçlerinde siyasilerin ve bürokratların da bulunduğu bu kişiler hakkında acaba ne tür bir işlem yapıldı?

    O telefon konuşmaları deşifre edildi mi?

    Bir FETÖ kurmayıyla 2016 yılına kadar konuşmakta beis görmeyenler acaba nasıl bir ilişki içinde neyi konuştular?

    Şimdi o FETÖ’cü kurmay yurtdışında.

    Ama çok samimi bir şekilde defalarca konuşup görüştüğü isimler aramızda.

    O yüzden cevap arıyor milletimiz: 17/25 Aralık 2013’ten 2016’ya kadar FETÖ kurmayının arayıp konuşabildiği ve muhtemelen sorunlarının çözümü için yardım istediği bu isimlerin en azından ifadelerine başvurmak gerekmez miydi?"

     

    Etiketler:
    mücadele, Bülent Arınç, Soruşturma, FETÖ, AK Parti, Mehmet Metiner
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kuzey Kore'nin 'sosyalist ütopyası': Kim, yeni şehir Samjiyon'un açılışını yaptı
    Karikatür
    Filistin'den Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimi inşa projesine tepki
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet