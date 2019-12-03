Şoförünü fakülte sekreterliğine atayan rektör: Liyakatli bir atama oldu

Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, 10 yıl şoförlüğünü yapan Yunus Başarır'ı fakülte sekreteri olarak atadı. İpek, "Bu atamanın liyakatli olduğunu düşünüyorum, liyakatsız olduğunu düşünseydik atamasını yapmazdık. Bu konuda şüphem yok" sözleriyle atamayı savundu.