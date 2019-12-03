Cem Yılmaz'a dava açan Prof. Kural'ı ağlatan karar

Sigara karşıtı kampanyalarıyla bilinen Prof. Dr. Orhan Kural'ın komedyen Cem Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi. Karara çok üzüldüğünü belirten Kural, göz yaşlarını tutamadı.

Prof. Dr. Orhan Kural'ın Cem Yılmaz hakkında açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davası İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya davacı Orhan Kural ve avukatı katılırken, Cem Yılmaz'ı avukatı temsil etti.

DHA'nın aktardığı habere göre, mahkeme Kural'ın Yılmaz'a açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davasını reddetti. Karara çok üzüldüğünü belirten Kural, mahkeme çıkışında göz yaşlarını tutamadı.

'Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef'

Kural, gençleri korumayı istemek dışında bir menfaatinin olmadığını belirterek, "Birkaç genç sigaraya başlamasın diye uğraşıyorum. Görüyorsunuz çok üzüntülüyüm. Hep güçlüler kazanıyor. Bu ülkede hep ünlüler kazanıyor maalesef ama devamı için yılmayacağım" dedi.

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Kural, geçtiğimiz yıl İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Yılmaz hakkında manevi tazminat davası açmıştı.

Dilekçede Yılmaz'ın 2019 yılı mart ayında Eventim Apollo-Londra'da bir sahne gösterisi organize ettiğini belirten Kural, gösteriye 18 yaş sınırlaması getirildiğini belirterek, "İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo. Yıllardır anlamaya çalışıyorum" demişti.

Yılmaz'ın da kendisine Twitter hesabından, "Orhan Kural Bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum. Ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum" sözleriyle yanıt verdiğini belirten Kural, hedef alındığını savunmuştu.

Dilekçede, Yılmaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı bu paylaşım ile Kural'ın alay konusu haline getirildiği ve küfürlere maruz kaldığı öne sürülmüş, Yılmaz'ın 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesi talep edilmişti.