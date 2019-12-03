Eşinin üzerine kaynar su döktü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Samsun'da 20 yıllık eşi D.K.'yı dövüp üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K., nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saadettin K., "Eşimi darp etmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım" dedi.

Samsun'un Canik ilçesi, Uludağ mahallesinde eşi D.K'yı darp ettikten sonra üzerine ocaktaki kaynar suyu döktüğü öne sürülen Sadettin K'nın polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eşi D.K'nın ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Saadettin K., adliyeden ayrılırken basın mensuplarına, "Eşimi darp etmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm. Eve alışveriş yapmıştım, hafif şekilde alkollüydüm. 'Neden bunları aldın' dediği için tartıştık. Pişmanım" dedi.