Pervin Buldan: Demirtaş yaşadığı sağlık problemini cezaevine giden arkadaşlarımızla paylaşmadı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, selefi Selahattin Demirtaş'ın yaşadığı sağlık problemini cezaevine giden partililerle paylaşmadığını söyledi. Buldan, "Hukuksuzca cezaevinde tutulan Demirtaş, Yüksekdağ ve tutuklu tüm milletvekili, belediye eş başkanı arkadaşlarımız ve yine hasta tutsaklar derhal tahliye edilmelidir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kadın cinayetleriyle ilgili konuşan Buldan, geçen günlerde öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın 23 kez şikayette bulunduğunu hatırlatarak "Muhalif herkesi aldığı nefese kadar takip eden yargı adım adım yaklaşan kadın cinayetlerine takipsizlik kararı veriyor" dedi. Kadın cinayetlerinin devletin, iktidarın ve yargının sorumluluğunda olduğunu ifade eden Buldan, şunları kaydetti:

"10 kişi Kızılay'da toplansa zanlıları protesto etse etrafını polis sarar. Ama bir kadın 'Tehdit ediliyorum, öldürüleceğim' diye feryat ettiğinde yargı ve devlet görmezden gelir. Yargı iktidarın işlerini takip etmekten, kadın cinayetlerini takip etmeye fırsat bulamıyor. Kadın cinayetleri devletin, iktidarın ve yargının sorumluluğundadır. Kadınları koruması getiren İçişleri Bakanlığı görevini yerine getirmemektedir."

2- Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine, kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir. — Aygül Demirtaş (@Aygul_Demirtas) December 2, 2019

'Demirtaş, Yüksekdağ ve tutuklu tüm milletvekili, belediye eş başkanı arkadaşlarımız tahliye edilmelidir'

Buldan, sözlerinin devamında bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna da değindi:

"Demirtaş, yaşadığı sağlık problemini cezaevine giden arkadaşlarımızla ve avukatlarla paylaşmamıştır. Hukuksuzca cezaevinde tutulan Demirtaş, Yüksekdağ ve tutuklu tüm milletvekili, belediye eş başkanı arkadaşlarımız ve yine hasta tutsaklar derhal tahliye edilmelidir."