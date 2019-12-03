Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nde yıkım çalışmaları başladı: ‘En güzelini yapıyorlar’

Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nde yıkım çalışmaları başladı. Alanda devam eden yıkım çalışmaları ise havadan görüntülendi. Yıkım çalışmalarıyla ilgili konuşan bir vatandaş, “En güzelini yapıyorlar, bundan iyisi olmaz. Halka hizmet ne güzel” dedi.

İstanbul Valiliği 5.8’lik İstanbul depreminde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’ne yönelik tahliye kararını açıklamıştı. Kararın ardından fakültede yıkım çalışmaları başladı.

Çalışmalar kapsamında bir binada iş makinesinin çalıştığı görüldü. Yıkım çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi. Görüntülerde bir binanın bazı bölümlerinin yıkıldığı görülürken alanda çalışmaların devam ettiği de gözler önüne serildi. Fakülteye ait bazı binaların camlarının söküldüğü de kameralara yansıdı. Öte yandan fakültedeki öğrencilerin farklı fakültelerin dersliklerinde eğitimlerini sürdüreceği belirtildi.

'Bundan iyisi olmaz, halka hizmet ne güzel'

Fakültenin yıkılıp yeniden yapılacağını ifade eden bir vatandaş “En güzelini yapıyorlar, bundan iyisi olmaz. Halka hizmet ne güzel, güzelim Türkiye’m için bunun kıymetini bilmek lazım” diye konuştu.

Yıllardır hizmet veren binanın yıkım çalışmalarına ilişkin konuşan bir başka vatandaş ise, “İyi olmadı, üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Buradan gitmesi iyi değil, insanlar diş hekimi bulamıyor. Beyazıt’a taşındı, insanlar bilmiyor bizlere soruyor” dedi.