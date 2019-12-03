Milli Piyango İdaresi'nden 'Büyük ikramiyenin satılmayan bilete çıktığı' iddiasına yanıt

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, son günlerde gündeme gelen, büyük ikramiyenin satılmayan bilete çıktığı iddialarıyla ilgili "Son 18 çekilişimiz içerisinde iştirakçilerimize, talihlilerimize ikramiye ödemediğimiz hiçbir çekiliş yok" dedi.
NTV canlı yayınına katılan Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, son günlerde gündeme gelen, büyük ikramiyenin satılmayan bilete çıktığı iddialarını yanıtladı. Uçar, “Son 18 çekilişimiz içerisinde iştirakçilerimize, talihlilerimize ikramiye ödemediğimiz hiçbir çekiliş yok. 2019 yılı verilerini verelim mesela, 32 tane çekiliş yaptık bugüne kadar ve bu 32 çekilişte sadece 3 çekilişte isabet eden, büyük ikramiyeye isabet eden numalar idareye kaldı. Bunlar da bu 80 milyon liralık ikramiye oranının içerisine aktarıldı" diye konuştu.
Uçar, büyük ikramiyenin satılan bilete çıkana kadar çekilişi devam ettirme zorunluluğun yasal olarak sadece yılbaşı çekilişlerinde geçerli olduğunu da vurguladı.
80 milyon liralık büyük ikramiye tutarının nasıl belirlendiğini anlattı. Uçar, “Yıl içerisindeki ikramiye oranları, satılan biletler ve dağıtılan ikramiye oranı maksimumunu hesaplıyoruz ve yüzde 64 oranında bir ikramiye belirlemiş olduk. Bu da 80 milyon TL'ye tekabül etti” dedi. Uçar, 2019 yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi olan 70 milyon TL’nin talihlisinin yıl sonuna kadar çıkmaması halinde paranın kamuya aktarılacağını söyledi.
Uçar, “Yıl sonu itibariyle alınmayan ikramiyeler de kamu payı olarak okul yapımında, hastane yapımında, öğrencilerimize yurt yapılmak üzere kamu payı olarak hazinemize aktarılıyor” şeklinde konuştu.
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