NATO'nun Londra Zirvesi'nde Genel Sekreter Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

NATO'nun kuruluşunun 70. yılının kutlanacağı Londra Zirvesi'ne Türkiye ile anlaşmazlık damga vurmaya başladı. Genel Sekreter Stoltenberg, "Türkiye ile çatlağın Londra Zirvesi'nin sonunda çözüleceği sözü veremem" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "NATO'daki dostlarımız YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmezse, atılacak her türlü adımın karşısında oluruz" diyerek Londra Zirvesi'ne giderken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu sorunun çözüleceğini garanti edemeyeceğini duyurdu.

UPDATE: Jens Stoltenberg cannot promise to heal rift with Turkey by end of London summit https://t.co/WEydtRlRAK@NATO @jensstoltenberg — Sputnik (@SputnikInt) December 3, 2019

Türkiye'nin Suriye’ye yönelik planlarının NATO tarafından desteklenmemesi durumunda ittifakın Polonya ve Baltık ülkelerine yönelik savunma planlarını bloke edeceği ortaya çıkarken, Stoltenberg Londra Zirvesi bittiğinde bu meselenin çözülmüş olup olmayacağı sorusuyla karşılaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'la kahvaltının ardından gazetecilere konuşan NATO Genel Sekreteri, şu karşılığı verdi:

"Böyle bir vaatte bulunmayacağım, tüm söyleyebileceğim, konu üzerinde çalıştığımız. Ama bu demek değildir ki, NATO'nun Baltık ülkelerini savunmak için planı olmasın."

NATO Antlaşması'nın bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan ve ortak savunma öngören 5'inci maddesinin hala geçerli olup olmadığının sorgulanmasına ilişkin 'bunu doğru bulmadığını' ifade eden Stoltenberg, NATO'nun hala ABD'de güçlü desteğinin bulunduğunu, bazı yetkililer transatlantik bağı sorgularken vatandaşların NATO'yu desteklemesinin büyük bir paradoks olduğunu söyleyerek ekledi:

"Kötü söylemle karşılaşsak da hammaddemiz olağanüstü iyi."

🎥 #NATO: 7⃣0⃣ years in 7⃣0⃣ seconds



Our world is changing and NATO is changing with it. But our commitment to one another endures, giving us the strength to overcome our differences and rise to any challenge #WeAreNATO pic.twitter.com/puOWdQYQ0j — NATO (@NATO) December 3, 2019

Üye ülke liderlerinin Kuzey Atlantik ittifakının kuruluşunun 70. yılını kutlayacağı Londra Zirvesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Trump tarafından boşlandığı için 'NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği' açıklamasının gölgesinde toplanıyor.

Macron, Economist'e yaptığı açıklamalarda, güvenlik garantisi sunan 5. maddeye inancının kalmadığını ima ederken bunun için ABD ve Türkiye'yi suçlamıştı.