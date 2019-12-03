Zeka geriliği olan kız kardeşine cinsel saldırıda bulunan ağabeye indirimsiz 18 yıl hapis

Eskişehir’de yaşayan ve doğuştan zeka geriliği bulunan engelli B.B., 2013 ve 2014 yıllarında annesi ile babasını kaybetti. Bunun üzerine engelli bakım merkezine yerleştirildi. Ailesiyle yaklaşık 20 yıl görüşmeyen 40 yaşındaki ağabey Ahmet B. ise, 2017 yılının kasım ayında kız kardeşi B.B.’yi sosyal medya üzerinden buldu.
Konya Selçuklu Engelli Bakımevi'nde olduğunu öğrendiği kız kardeşi için Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden vasi davası açtı. Mahkemece vasi atanmasının ardından B.B.’yi bakımevinden alıp, Sivrihisar ilçesindeki evine götürdü.
İki kez cinsel saldırıda bulunmuş
Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, Ahmet B. hakkında ‘nitelikli cinsel istismar, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Dava aşamasında B.B. için Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığı'ndan istenilen raporda, genç kızda hafif derecede zeka geriliğinin olduğu, ifadelerine itibar edilebileceği bildirildi
Cezada indirim yapılmadı
Mahkemesi heyeti, tutuklu sanık Ahmet B.’yi, iyi hal indirimi uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ağabeyin tutukluluk halinin devamına da karar verdi.
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