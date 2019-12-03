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    Eskişehir’de zeka geriliği olan 29 yaşındaki kız kardeşi B.B.’ye, vasiliğini aldıktan sonra götürdüğü evinde 2 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen ağabey Ahmet B., 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ağabeyin cezasında indirim yapmadı.

    Zeka geriliği olan kız kardeşine cinsel saldırıda bulunan ağabeye indirimsiz 18 yıl hapis

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    Eskişehir’de zeka geriliği olan 29 yaşındaki kız kardeşi B.B.’ye, vasiliğini aldıktan sonra götürdüğü evinde 2 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen ağabey Ahmet B., 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ağabeyin cezasında indirim yapmadı.

    Eskişehir’de yaşayan ve doğuştan zeka geriliği bulunan engelli B.B., 2013 ve 2014 yıllarında annesi ile babasını kaybetti. Bunun üzerine engelli bakım merkezine yerleştirildi. Ailesiyle yaklaşık 20 yıl görüşmeyen 40 yaşındaki ağabey Ahmet B. ise, 2017 yılının kasım ayında kız kardeşi B.B.’yi sosyal medya üzerinden buldu.

    Konya Selçuklu Engelli Bakımevi'nde olduğunu öğrendiği kız kardeşi için Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden vasi davası açtı. Mahkemece vasi atanmasının ardından B.B.’yi bakımevinden alıp, Sivrihisar ilçesindeki evine götürdü.

    İki kez cinsel saldırıda bulunmuş

    © DHA /
    Konya'da ağabeyinin cinsel istismarına maruz kalan genç kız hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı
    İddiaya göre ağabey, geçen yıl mart ayında, kız kardeşine 2 kez cinsel saldırıda bulundu. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet B., tutuklanarak cezaevine konuldu. B.B.’nin bakımını ise Eskişehirli bir aile üstlendi.

    Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, Ahmet B. hakkında ‘nitelikli cinsel istismar, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Dava aşamasında B.B. için Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığı'ndan istenilen raporda, genç kızda hafif derecede zeka geriliğinin olduğu, ifadelerine itibar edilebileceği bildirildi

    Cezada indirim yapılmadı

    Ekrem Ergül
    © Fotoğraf : DHA
    Engelli kızına 6 yıl boyunca tecavüz etti, doğan 2 bebeği öldürdü
    Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ahmet B., şikayetçi kız kardeş B.B. ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Ahmet B., kız kardeşinin kendisine iftira attığını öne sürerek, “Ben bu suçu işlemedim, bu yüzden beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi.

    Mahkemesi heyeti, tutuklu sanık Ahmet B.’yi, iyi hal indirimi uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ağabeyin tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

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    Etiketler:
    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cinsel saldırı, 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, Konya, Eskişehir
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