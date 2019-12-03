Kayıt
16:23 03 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Zeytin Dalı Harekatı

    Afrin harekatında görevli 2 askere 'ilişik kesme' cezası

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (428)
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/103195/07/1031950775.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912031040749591-afrin-harekatinda-gorevli-biri-ustegmen-2-askere-ilisik-kesme-cezasi/

    Zeytin Dalı Harekatı sırasında hayatını kaybeden 2 askerin cenazelerinin çatışma bölgesinden alınmaması konusunda sorumlu görülen 2 asker TSK'dan atıldı. İki askerin devletin ve TSK'nın itibarını zedeledikleri öne sürüldü.

    Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre, Suriye'nin Afrin kentindeki YPG hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve uzman çavuş Mehmet Muratdağı yaşamını yitirdi.

    Usta ve Muratdağı’nın naaşları ise çatışma bölgesinde kaldığı için alınamadı. Askerlerin naaşlarına operasyonun tamamlanması sonrası ulaşılabildi.

    İki farklı soruşturma açıldı

    Olayda sorumluluğu bulunduğu öne sürülen üsteğmen Burak Y. ve uzman çavuş Murat A.’ya ilgili 2. Ordu Komutanlığı ve 2. Ordu’ya bağlı 1. Komando Tugay Komutanlığı iki farklı soruşturma yürüttü.

    Her iki soruşturmada da askerlere ilişkin bir kusur atfedilmedi. Benzer bir soruşturmayı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı da yaptı. Başkanlık da olayda kusuru olduğu iddia edilen personelin TSK ile ilişkilerinin kesilmesi yönünde karar verilmesinin, ölçülülük ilkesine uymayacağı kaydedildi.

    Kara Kuvvetleri kurulu da soruşturdu

    Bir diğer soruşturmayı ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Yürüttü. Başında Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 6 tuğgeneral ve 2 albayın olduğu kurul, çatışmaya giren 13 personelin ifadesini aldı.

    Kurul, soruşturma sonrası üsteğmen Burak Y. ve uzman çavuş Murat A. hakkında ‘silahlı kuvvetlerden ayırma cezası’ verdi.

    Komutan: Çekilme emrini ben verdim

    Soruşturma sürecinde bilgisi alınan kişiler ise yaşanan sürece ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. 2. Ordu’ya bağlı 1. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral K.K., sahadaki personelin talebi üzerine geri çekilme talimatını kendisinin verdiğini söyledi.

    Tuğgeneral K., geri çekilme sürecinde çatışma bölgesinde kalan naaşların da alınamadığını bildiğini dile getirdi.

    'Personelin moral ve motivasyonu azaldı'

    Üsteğmen Burak Y., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

    "Bütün gece yağmur altında kaldık. Üstümüz ıslak ve çamurluydu. Personelde el uyuşması ve donma belirtileri başladı. Dört-dört buçuk saat boyunca çatışma sürdü. Personelin moral ve motivasyonu azaldı. Silahların bir kısmı çamur nedeniyle tutukluk yaptı. Ateş gücümüz azalmaya başladı. İçinde bulunduğumuz olumsuz durumdan dolayı karşılık veremeyecek duruma geldik. Soğuktan dolayı eli ayağı uyuşmuş, kendinde olmayan ve hipotermi başlangıcı gözlemlenen personelim vardı."

    Üsteğmen Burak Y., takviye amaçlı gönderilen zırhlı araçların da gelemediğini belirterek, "Gelen bir araç da roketle vuruldu. Bize ulaşmaya çalışan Özel Kuvvetler Komutanlığı timi bize ulaşamadı” dedi.

    'Cenazeleri almak için çok çabaladık'

    Burak Y., kurul üyelerinin, naaşların alınmasına ilişkin yönelttiği soruyu ise şöyle yanıtladı:

    "Ateş çok yoğun ve yakın mesafedeydi. Naaşları almak için çok çabaladım. Ancak uzun süren çatışma ortamı, hava şartları ve takviye gelmemesi, beraber hareket ettiğimiz ÖKK personeli ve ÖSO grubunun yanımıza gelmemesi naaşları almamızı engelledi. Naaşların alınması ile ilgili bir emir almadım. Benim de artık zaman geçtikçe durumumuzun kötüleşmesi sonucu öncelikli amacım daha fazla şehit ve yaralı zayiatımızın olmaması oldu."

    'Bir kısım askerde donma tehlikesi başladı'

    Uzman çavuş Murat A. da “Bütün gece yürüdük. Sürekli yağmur yağdı. Çatışma nedeni ile uzun süre hareketsiz kalınca bazı arkadaşlarda donma tehlikesi baş gösterdi. Yine mühimmatımız da bitme noktasındaydı” ifadelerini kullandı.

    Kararın iptalini isteyecek

    Uzman çavuş Murat A.’nın kararın iptali için dava açacağı öğrenildi.

    Murat A.’nın avukatı Mehmet Erkan Akkuş ise verilen kararın hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu öne sürerek “Bu haksız ve hukuksuz bir karar. Gerçeğin, etkin bir yargılamayla ortaya çıkacağı düşüncesindeyim” dedi.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (428)
    Etiketler:
    Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Soruşturma, komando, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ali Yılmaz, Diken, YPG, Çatışma, Asker, Zeytin Dalı Harekatı, Afrin, TSK, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kuzey Kore'nin 'sosyalist ütopyası': Kim, yeni şehir Samjiyon'un açılışını yaptı
    Karikatür
    Filistin'den Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimi inşa projesine tepki
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet