İmamoğlu: Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de hizmete başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada İBB'de farklı inanç gruplarına hizmet edecek 50 din görevlisinin görev yapmaya başladığını duyurdu.
İBB'de farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak. pic.twitter.com/DyaGpBWCC1— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 3, 2019
İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
"İBB'de farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak."
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